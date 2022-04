LORD, Micheline



Le 3 avril 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Micheline Lord.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nathalie), Nicole (Luc), Myriam (Éric) et Daniel, ses petits-enfants Alexandra, Roxanne, Magali, David, Valérie et Gabriel, sa soeur Denise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s précieux.La famille recevra les condoléances au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 1er mai 2022 dès 9h30. Une liturgie de la Parole suivra à 13h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue.