CHEVRIER, Wilfrid



De Laval, le 14 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Wilfrid Chevrier, époux de Mme Lise Dumas Chevrier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Lyne (Stéphane) et Joëlle, ses petits-enfants : Marjorie et Tristan, de même que son frère André (Diane) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 21 mai de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE H7P 4V9450 473-5934