2022: les films biographiques les plus attendus

La reconstitution de la vie des gens riches et/ou célèbres attire les cinéphiles année après année. Voici les films biographiques qui prendront l’affiche au cours des prochains mois et qui présentent le parcours fascinant de personnalités parfois méconnues, mais toujours inspirantes.

Avec le succès populaire de «Aline», «La saga Gucci», «King Richard - Au-delà du jeu», «Belfast», «Bohemian Rhapsody», «Judy» ou encore «Rocketman» au cours des années précédentes, Hollywood continue d’investir dans la production de ce que l’on appelle les «biopics».

«Elvis»

PHOTO COURTOISIE, Hugh Stewart

Présenté hors compétition au Festival de Cannes avant de prendre l’affiche le 24 juin, le film de Baz Luhrmann explorera la musique du King (Austin Butler) au travers du prisme de sa relation avec le «colonel» Tom Parker (Tom Hanks, quasiment méconnaissable), devenu son gérant. Comme dans tous les films du cinéaste («Moulin rouge», «Roméo + Juliette»), la musique y tiendra une place prépondérante et la facture visuelle sera, comme d’habitude, peu commune.

«Maestro»

AFP

Bradley Cooper se transforme en Leonard Bernstein dans ce film biographique qu’il a coécrit et qu’il a décidé de réaliser à la suite du désistement de Steven Spielberg. La vie du chef d’orchestre, compositeur et pianiste, auteur de la musique de la comédie musicale «West Side Story» inclut également Carey Mulligan et Jeremy Strong. Et l’on attend toujours une confirmation de la date de sortie.

«Till»

Prévu pour le 7 octobre, «Till» se concentre sur l’histoire de Mamie Till-Mobley (Danielle Deadwyler), une activiste afro-américaine qui s’est battue pour que justice soit rendue après le lynchage, en 1955, de son fils de 14 ans. Le film est produit par Whoopi Goldberg qui a également un rôle.

«Weird: The Al Yankovic Story»

AFP

Daniel Radcliffe s’est transformé en Al Yankovic pour les besoins de cette production filmée en 18 jours en février et mars derniers. Evan Rachel Wood incarne Madonna dans cette comédie signée Eric Appel, scénariste et réalisateur pour le site parodique Funny or Die. Aucune date de sortie précise n’a encore été dévoilée.

«She Said»

Avec une sortie annoncée pour le 18 novembre prochain, ce long métrage réalisé par Maria Schrader est l’adaptation de l’ouvrage éponyme de Jodi Kantor (Zoe Kazan) et Megan Twohey (Carey Mulligan). Les deux femmes, journalistes au «New York Times», ont enquêté sur Harvey Weinstein et ont publié des articles sur les accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles.

«I Wanna Dance With Somebody»

AFP

Reprenant le titre d’une chanson de Whitney Houston, ce film chronique les débuts de sa carrière. Avec Naomi Ackie dans le rôle de la chanteuse décédée en 2012 – l’actrice ne chantera pas, c’est la voix de Houston qu’on entendra à l’écran –, le film est prévu pour le 23 décembre.

En tournage et/ou en production

Plusieurs autres projets sont en cours de développement...

Madonna

Florence Pugh, Julie Garner et Emma Laird sont les trois actrices en lice pour le rôle fort convoité de Madonna dans un film qui racontera sa vie jusqu’à sa tournée «Blond Ambition». C’est la Material Girl elle-même qui produit, coécrit et réalise le long métrage.

«Piano Man»

Adam Ripp s’inspire de la vie d’Irwin Mazur, gérant du groupe de Billy Joel lorsqu’il était jeune, pour écrire et réaliser ce long métrage. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée.

«Michael»

Graham King, producteur de «Bohemian Rhapsody», a obtenu l’aval des ayants droit de Michael Jackson pour plancher sur la vie du roi de la pop. On ne sait pas, par contre, si le film s’intéressera aux accusations de pédophilie portées à l’encontre de Jackson.

«Fever»

Reese Witherspoon va produire cette adaptation cinématographique de la vie de Peggy Lee avec Michelle Williams dans le rôle principal.

«Going Electric»

Timothée Chalamet va incarner Bob Dylan au moment où l’auteur, compositeur et interprète est passé du folk au rock. Le long métrage, retardé en raison de la pandémie, sera réalisé par James Mangold.

«Bob Marley»

Kingsley Ben-Adir tiendra le rôle du père du reggae et Reinaldo Marcus Green, connu pour «King Richard – Au-delà du jeu», passera derrière la caméra.

«George & Tammy»

C’est pour Paramount+ que Jessica Chastain produit cette série dans laquelle elle incarne Tammy Wynette. Michael Shannon tient le rôle de George Jones, son mari.