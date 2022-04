LESAGE, Claude



Le 7 avril 2022, à l'aube de ses 85 ans, est décédé monsieur Claude Lesage, tendre époux de madame Solange Lamoureux.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Sylvain (Chantal Rheault) et Mario, ses 4 petits-enfants: Sara, Louis-Philippe, Dominic et Anna. Il laisse aussi derrière lui sa soeur Camille et son frère Gabriel, sa belle-soeur Renée Rondeau (feu Jules Lesage), sa belle-famille: Jean-Paul Lamoureux (France Cromp), Jean-Claude Lamoureux, André Guérin (feu Madeleine Lamoureux), Francine Thibault (feu Gilles Lamoureux) ainsi que plusieurs neveux et nièces, d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 27 mai à compter de 18h, jusqu'à 21h. Les funérailles auront lieu en l'église St-Matthieu de Beloeil le samedi 28 mai à 11h.