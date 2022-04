GRATTON, Soeur Marie-Hélène

(Jeanne-Thérèse)



À l'Hôpital Winchester District Memorial, à Winchester Ontario, le 10 avril 2022 est décédée Soeur Marie-Hélène Gratton, de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans et 4 mois. Elle était née à St-Janvier, Québec, le 12 novembre 1932 de feu Camille Gratton et de feu Joséphine Forget.Outre sa communauté, Soeur Marie-Hélène laisse dans le deuil son frère Marcel (Madeleine Racine) et sa soeur Pierrette (Michel Pizzardi) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Prédécédée par Jeanne (feu François Bélanger), Jean-Paul (Gilberte Corbeil), Simonne s.s.c.j., Lucien (Gilberte Dion), Léo (feu Adrienne Garant), Thérèse s.s.c.j., Aline (feu Jean-Louis Vermette) et Gaston (Gisèle Paradis).La liturgie des défunts sera célébrée en l'église Ste Euphémie, 718 rue Principale, Casselman, le jeudi 21 avril 2022 à 14 h.La direction des funérailles a été confiée au709, PRINCIPALE, CASSELMAN, ONTARIOTél.: 613-764-3286 | Téléc.:613-764-5279Courriel: casselman@lamarche-hill.comL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame d'Ottawa à une date ultérieure.