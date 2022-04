AUDET BOULANGER, Rolande



À Montréal, le 31 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Rolande Audet, fille de feu Aimé Audet et Simone Savard, épouse de feu Albany Boulanger, mère de feu Joanne Boulanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ronald (Josée) et Marco (Francine), ses petits-enfants Jean-François, Christian, Geneviève, Maxime, Alexia et Xavier, ainsi que sa soeur Diane.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le samedi 23 avril de 13h à 17h. Une cérémonie religieuse aura lieu au salon à 16h.