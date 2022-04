BOIS (Le Bire), Claire



Notre chère maman, Claire Le Bire, est décédée paisiblement le mardi 5 avril 2022, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond-Marie Bois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Chantal Létourneux), Vivianne (feu Réginald Gagnon), Lucie et Louis-Philippe (Dominique Dumas), ses petits-enfants Jean-Marie, Sébastien, Geneviève, Valérie, Béatrice, Ariane, Mickaëlle et Simon, ses soeurs Mariette et Monique, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 avril à compter de 14h en l'église St-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville.Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 15h en l'église Saint-Sébastien.Nous remercions le personnel de l'hôpital Pierre-Boucher et de la Résidence Caléo pour leurs bons soins, leur soutien et leur écoute.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.