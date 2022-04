MARINEAU, Francine



Décédée le 14 mars, aimée infiniment, elle laisse dans le deuil ses soeurs Denise et Pierrette, ses enfants Martin et Brigitte, ses petits-enfants Chanel et Noah ainsi que la famille de son défunt conjoint Vincenzo Berardino : Tittina et Angelina, Sylvie et Pascale, leurs enfants Juliette, Pierre-Olivier et Vivianne.La famille vous accueillera le vendredi 6 mai au salon Urgel Bourgie Athos de Laval, et le samedi 7 mai à 11h pour la cérémonie religieuse, à l'Église catholique Saint-Paul-de-la-Croix à Montréal.