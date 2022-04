LEBRUN, Francine



À Montréal, le 6 avril 2022, à l'âge de 71 ans est décédée Mme Francine Lebrun.Elle laisse dans le deuil ses enfants François (Jinny) et Fanie, ses frères et soeurs et de nombreux autres parents et ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.514-353-9199www.salonfunerairelfc.com