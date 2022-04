DESCÔTEAUX, Benoît



À l'âge de 80 ans, le 13 avril 2022, est décédé Benoît Descôteaux, fils de feu Adélard Descôteaux et de feu Alice Lachance. Il était l'époux de Louise Bertrand, le père de Martine, le beau-père de Mario Goupil et le grand-père de Myriam et Audrey (Étienne Ostiguy).Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition ni de funérailles.Ses cendres seront mises en terre dans le lot de ses parents, au cimetière Saint-Patrice, à Magog. Il se recommande à vos prières.