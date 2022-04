BLAIS, Georges



De Laval, le 3 avril 2022, à l'âge de 84 ans est décédé M. Georges Blais, conjoint de Mme Louise Ingram.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses deux filles : Sylvie (Martin) et Isabelle (Dino), ses petits-enfants : Annabelle (Philippe), Amélie (Gabriel), Gabriel (Ève) et William, son arrière-petit-fils Jacob, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 mai 2022 de 13h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE450-473-5934Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité-de-la-Santé.