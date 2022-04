GUINDON-ROLLET, Lise



À Laval, le 30 mars 2022, Madame Lise Guindon-Rollet est décédée à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de Charles Rollet et la mère d'Anne-Marie, Pascale, Paule, Natalie, Mathieu, Geneviève et Isabelle. Elle était la grand-mère de onze petits-enfants et d'un arrière-petit-fils. Elle laisse également dans le deuil son frère Michel et ses belles-soeurs, Louise, Gilberte et Monyk.Elle a oeuvré au ministère de l'Immigration. Puis à sa retraite, elle s'est engagée bénévolement à la présidence de la Maison des grands parents de Laval et de l'Association lavalloise des retraités de la fonction publique du Québec. Son engagement communautaire lui aura valu la médaille de l'Assemblée nationale et celle du lieutenant-gouverneur ainsi que des marques de distinction de la part des autorités de Laval.La famille est reconnaissante pour les soins professionnels du Dr Alain Bestavros et du personnel dévoué du service d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de la Cité de la santé de Laval.La famille recevra les condoléancesà la:Les funérailles seront célébrées par Mgr Pierre Murray le samedi 23 avril dès 11h,231 rue des Sables, Laval, Qc, H7G 3V9L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Jérôme.