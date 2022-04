FRÉCHETTE, Henri-Jules



Le 31 mars 2022, à l'âge de 91 ans est décédé Henri-Jules Fréchette, époux de Marie-Rose Cardin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Raymond Cardinal), Linda (Michel Lavoie) et Michel (Nathalie Caron), ses neuf petits-enfants, ses onze arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse, Clémence et Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 avril de 13h à 16h à la2125, NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en la chapelle à 16h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de l'hôpital Lasalle du 3ième étage pour les bons soins.Au lieu de fleurs un don à un organisme qui vous tient à coeur serait apprécié.La famille tient à ce que le port du masque et la distanciation sociale soient respectés lors de l'évènement du 24 avril.