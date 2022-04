PETERSON, Sr Irène, s.m.r.

de la Société de Marie Réparatrice



Le 7 avril 2022 est décédée à Montréal-Nord, Soeur Irène Peterson, s.m.r. à l'âge de 92 ans dont 69 de vie religieuse.Originaire de Trois-Rivières, QC, elle était la fille de feu Zéphirin Peterson et feu Mathilda Houle.Elle laisse dans le deuil, ses compagnes S.M.R., ses soeurs : Aurore, Oblate Franciscaine de Saint-Joseph, et Jeannine, de la Société de Marie Réparatrice, ainsi que plusieurs neveux et nièces, ami(e)s et connaissances.Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées, dans l'intimité, à 9h le mercredi 20 avril prochain, à la Résidence Émilie-d'Oultremont.