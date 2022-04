DES LAURIERS, Peter



26 décembre 1933 - 11 février 2022C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Peter Des Lauriers, époux de feu Rollande Brunet et fils de feu Elmo Des Lauriers et de Jessie Heslop.Peter nous a quittés en toute sérénité à l'âge de 88 ans, le matin du 11 février 2022, à Ste-Anne-de-Bellevue.Il laisse dans le deuil ses filles adorées Sylvie, Sandra, Christine, Michele et Liza, ses petits-enfants ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 23 avril 2022 à compter de 10h30 au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440et une célébration de la vie suivra en la chapelle du complexe à 11h30.Plus tard ce printemps, les proches accompagneront Peter à son lieu de dernier repos, auprès de son épouse Rollande, au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue.Visitez:/site/PeterDesLauriers.html