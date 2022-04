BERGERON, Florian



Le 27 mars 2022, à l'âge de 86 ans est décédé M. Florian Bergeron, époux de feu Gisèle Davignon.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Johane) et Sylvain (Louise), ses petits-enfants Cynthia (Samuel), Simon (Émilie), Émily, Dany (Valérie) et Mylène (Antoine), ses arrière-petits-enfants Loïk, Léa-Maude, Lexy et Tommy, ses soeurs Lucille (Edmond) et Nicole (Roger), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Lavalle dimanche 24 avril 2022 de 12h à 17h, suivi d'une cérémonie à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association de votre choix.