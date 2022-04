Alexis Lafrenière démontre tout son talent

Le Québécois Alexis Lafrenière est plutôt discret sur la feuille de pointage, mais, parfois, il rappelle à tous pourquoi il a été le tout premier joueur sélectionné au repêchage de 2020. Très spectaculaire, l’attaquant a fourni deux buts dans la victoire de 4 à 0 des Rangers de New York sur les Red Wings de Detroit, samedi après-midi, au Madison Square Garden.

Lafrenière avait été laissé de côté plus tôt cette semaine afin qu'il se reposât. Il faut croire que cette pause lui a fait le plus grand bien, puisqu’il a mis fin à une séquence de huit matchs sans point en trouvant le fond du filet en début de troisième période. L’ancien de l’Océanic de Rimouski a fait 3 à 0 en feignant de passer à Barclay Goodrow avant de déjouer Thomas Greiss d’un tir vif.

Le jeune homme de 20 ans a fait encore mieux 10 minutes plus tard, quand il s’est moqué de la défensive adverse. Lafrenière a débordé Dylan Larkin par une belle feinte entre ses patins, avant de loger la rondelle dans le haut du filet d’un lancer du revers.

L’Eustachois compte 17 buts et 10 mentions d’aide cette saison, pour un total de 27 points en 73 rencontres.

Mika Zibanejad et Frank Vatrano ont été les autres buteurs des Rangers. Ce dernier a été d'ailleurs plaqué par Larkin une seconde après le lancer qui a battu Greiss. Vatrano a fait les gros yeux au capitaine des Wings, mais les esprits ne se sont pas échauffés.

Récemment revenu au jeu, Kaapo Kakko a fait une inquiétante chute en première période. En se rendant dans le coin de la patinoire derrière un joueur adverse, le Finlandais a perdu pied, sa jambe droite se tordant contre la bande. Il n’est pas revenu dans le match.

Igor Shesterkin a réalisé un jeu blanc facile de 20 arrêts, son quatrième de la campagne. Auteur d’une excellente fiche de 34-11-4 cette saison, il a fait passer sa moyenne de buts accordés à 2,05 et son taux d’efficacité à ,935.

Les Predators trop forts

À Nashville, les Predators ont fait un pas de plus vers les séries éliminatoires en battant 4 à 3 les Blackhawks de Chicago, qui ont bien failli jouer les trouble-fêtes.

Le 10e de Mikael Granlund, qui couronnait une percée de trois buts sans réplique des Preds, a été décisif en troisième période. Matt Duchene, Eeli Tolvanen et Roman Josi ont participé au pointage eux aussi.

Pour le défenseur suisse, il s’agissait d’un 20e but cette saison. Shea Weber était le seul arrière ayant atteint ce plateau dans l’uniforme des Predators, ce qu’il a fait à trois reprises.

À son 1100e match en carrière, Patrick Kane a marqué un but et fourni une passe. Il s’est fait complice de Riley Stillman avec un peu plus de cinq minutes à écouler, mais les Blackhawks n’ont pu créer l’égalité, même après avoir retiré Kevin Lankinen au profit d’un sixième patineur.