LAFONTAINE, Fabienne



Le 23 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Fabienne Lafontaine, native de Nominingue (Bellerive-sur-le-Lac), fille de feu madame Germaine Fiola et de feu monsieur Louis Lafontaine.Elle laisse dans le deuil son époux Marcel Grondin, son fils Gilles Grondin (Julie-Anne Richard), ses petites-filles Catherine, Marianne et Élizabeth ainsi que sa soeur Lucienne Lafontaine.Fabienne était une mère et grand-mère enjouée qui adorait cuisiner des petits plats en prenant soin de nous tous. Nous garderons ces beaux souvenirs tout au long de notre vie.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD Marie-Rollet, et en particulier, les gens du 3e étage et du service des loisirs, pour leur dévouement et pour le respect qu'ils manifestent aux résidents et résidentes de l'endroit.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés afin d'aider à la recherche contre cette maladie.https://www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM/La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 23 avril 2022 de 13h à 17h, une cérémonie s'y tiendra à 16h.