Abanda désire revenir en force

VANCOUVER | Malgré une pause de près de deux ans des compétitions, reliée à la pandémie, Françoise Abanda assure qu’elle n’a pas dit son dernier mot.

« Ça fait longtemps que je suis sur le circuit, mais je suis encore jeune, je me sens bien et j’ai encore beaucoup de choses à accomplir, a déclaré la joueuse de 25 ans qui n’a disputé que neuf tournois depuis mars 2020, à Las Vegas. Je joue au tennis depuis que j’ai l’âge de sept ou huit ans et mon corps avait besoin d’un recul. J’avais besoin d’une pause tant physiquement que mentalement, mais le tennis me manque. »

Classement

Abanda ne s’en fait pas avec son classement, elle qui pointe en 471e place. « Ce n’est pas représentatif parce que j’ai peu joué depuis deux ans, a-t-elle souligné. J’ai pris une pause depuis le début de la pandémie. Ce fut difficile, la COVID, mais je suis maintenant à la recherche de matchs. Je veux jouer dans des tournois en Floride dans les prochaines semaines. Il y aura aussi des tournois au Québec cet été, à Granby, Gatineau, et la Coupe Rogers. »

Le meilleur classement d’Abanda en carrière fut une 111e position, le 9 octobre 2017.

Très occupée

Même si elle a vu peu d’action, Abanda n’a pas perdu son temps. « Je me suis beaucoup entraînée au Centre national en compagnie de Sylvain (Bruneau) et de Valérie (Tremblay). Je serai prête. »

Bruneau convient que le moment est venu pour Abanda de reprendre l’action. « Elle a besoin de se lancer dans les compétitions, résume le responsable du tennis professionnel et de transition à Tennis Canada. Après un arrêt relié à la COVID, elle est rendue à l’étape de participer à des tournois. Françoise a le désir de continuer, mais voyager partout sur la planète est un style de vie qui est plus compliqué pour certaines, et pas seulement Françoise. »

Plus de tournois au pays

Dans cette optique, Bruneau souhaite que Tennis Canada soit en mesure d’offrir plus d’options à domicile pour ses joueuses. « C’est le rôle de Tennis Canada d’augmenter la structure de tournois afin que les joueuses n’aient pas toujours besoin de s’exiler. Plusieurs pays ont développé cette approche. C’est un bon investissement. »

Abanda a pris part à deux tournois ITF en février au Mexique, où elle n’a pas franchi le deuxième tour.

En novembre dernier à la Finale de la Coupe Billie Jean King disputée à Prague, elle avait causé une surprise en disposant de la Française Fiona Ferro en trois manches. Actuellement en 131e place, Ferro occupait le 39e rang en mars 2021 avant de glisser au classement.

La victoire d’Abanda avait pavé la voie au triomphe surprise des Canadiennes, qui avaient écarté les championnes en titre deux parties à une avant de s’incliner devant les Russes.

« C’est dommage, nous étions en fin de saison et je n’ai pas pu continuer sur cette lancée. »

À Vancouver depuis une semaine pour la Coupe Billie Jean King, Abanda s’est entraînée avec ses coéquipières même s’il était entendu qu’elle ne jouerait pas.

« C’est la première fois que je ne joue pas quand je suis invitée avec l’équipe canadienne, mais je devais demeurer prête mentalement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C’était prévisible que je ne joue pas puisque la capitaine voulait prioriser les filles avec le meilleur classement WTA. Je ne suis pas déçue. »