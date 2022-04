Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les Olympiades

Après s’être un peu égaré en réalisant le western anglophone The Sisters Brothers (Les frères Sisters), il y a trois ans, le cinéaste français Jacques Audiard (Un prophète, De rouille et d’os) revient en force avec ce conte moderne lumineux dans lequel il brosse le portrait de jeunes trentenaires vivant dans les Olympiades, un quartier du 13e arrondissement de Paris. Tourné dans un noir et blanc sublime, Les Olympiades traite de solitude urbaine, de désillusion et d’amour au temps des réseaux sociaux avec un habile mélange de légèreté et de gravité. À voir !

► Où : en salle

— Maxime Demers

La fièvre du rock

Venant tout juste de sortir son quatrième album solo, le très solide Fear of the Dawn, Jack White viendra à nouveau épater ses fans québécois, ce soir à la Place Bell de Laval. Si l’on se fie à ses concerts des derniers jours, le rockeur de Détroit jouera des pièces de son répertoire solo, mais aussi plus d’une dizaine de titres de ses autres projets de groupes (The White Stripes, The Dead Weather, The Raconteurs). La fièvre du samedi soir sera assurément à Laval cette semaine. À ne pas manquer : la première partie assurée par le groupe canadien July Talk.

► Où et quand : Place Bell de Laval, ce soir

► Coût : Billets courants à partir de 50 $

► Infos : evenko.ca

— Raphaël Gendron-Martin

Tout le monde à bord du transatlantique

Après une dernière visite au Québec qui remonte à l’hiver 2014, la formation toute étoile Transatlantic est de retour sur les planches. La formation de rock progressif qui réunit Neal Morse, le batteur Mike Portnoy, le guitariste Roine Stolt et le bassiste Pete Trewavas de Marillion reprend la route après cinq années d’absence. Le quatuor attaquera les grandes envolées musicales de leur dernier opus, l’excellent The Absolute Universe.

► Où : lundi, au Palais Montcalm et mardi au MTelus

— Yves Leclerc