PINSONNEAULT, Germain

À Longueuil, le 9 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Germain Pinsonneault, époux de Mme Lucille Lemire.Germain et Lucille ont formé un couple fusionnel jusqu'aux derniers moments, mutuellement attentifs à leurs besoins respectifs.Outre son épouse, Germain laisse dans le deuil sa belle-fille, Lorraine Allard, (qu'il considérait comme sa propre fille) et son gendre, François Auger ainsi que famille et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 23 avril à partir de 10h, au sous-sol de la cocathédrale St-Antoine de Padoue sise au 55 rue Ste Élizabeth, Longueuil, Qc, J4H 1J3. Il y a aura ensuite une liturgie à 11h dans l'enceinte de la cocathédrale.En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation des maladies du coeur.La famille tient à remercier chaleureusement tous les membres du personnel du CHSLD Manoir Trinité pour la douceur et l'amour qu'ils ont su donner à Germain.