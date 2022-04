TURCOTTE (née Gemme)

Madeleine



Le 10 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Madeleine Gemme, épouse de M. Léonard Turcotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-frère Jacques Préfontaine, ses filleuls Martin Préfontaine et Maryse Turcotte, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 23 avril 2022 dès 14h. Une cérémonie suivra à 17h30 en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.