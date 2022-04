Bruneau emballé par la performance des Canadiennes

VANCOUVER | Sylvain Bruneau était ravi de la prestation de l’équipe canadienne.

« Ce fut une semaine A+ sur tous les plans, a imagé le responsable du tennis professionnel et de transition à Tennis Canada. Leylah a joué du tennis de haut niveau. Elle a été impeccable. Elle a joué du tennis offensif. Elle n’a pas affronté des adversaires dans le top 20, mais elle a bien joué. Elle était trop forte. »

« Rebecca [Marino] avait une grosse commande à relever en jouant à la maison et elle a remporté une belle victoire, de poursuivre l’ancien capitaine de l’équipe canadienne. L’ambiance dans le vestiaire était bonne et l’effort était à son meilleur. J’espère que les filles pourront amener en tournoi les bons moments qu’elles ont vécus à Vancouver cette semaine. »

Continuer à s’Amuser

Fernandez croit être en mesure de tirer une leçon de sa participation à la Coupe Billie Jean King. « Cette semaine, on est revenues à pourquoi on joue au tennis, a-t-elle souligné. On veut s’amuser et apprécier le moment quand on embarque sur le terrain. Oui, nous étions nerveuses, mais on a pu s’exprimer librement. En retournant sur le circuit de la WTA, je veux continuer de m’amuser. J’espère retrouver les Canadiennes plus souvent en tournois. »

Bruneau espère aussi que les Canadiennes vont pouvoir s’inspirer de ce qui s’est passé à Vancouver.

« La réalité du circuit est très différente, a-t-il convenu, mais j’espère que les moments vécus ensemble pourront les aider. Leylah adore baigner dans cette atmosphère où elle se retrouve en équipe. »

Le Canada se qualifie pour une deuxième année consécutive à la finale de la Coupe Billie Jean King.

« Je suis content que les filles puissent de nouveau se retrouver dans un tel environnement avec les meilleurs pays au monde, a ajouté Bruneau. La Coupe Billie Jean King est un événement très formateur où tu joues pour quelque chose de plus grand que toi. »

Avec les meilleures

Le Canada peut-il prétendre rivaliser avec les meilleures nations au monde ? « Avec les succès de Leylah, de Bianca [Andreescu] et Eugenie [Bouchard], nous avons un groupe qui fait tourner les têtes, a-t-il déclaré. Nous avons trois filles actives qui ont atteint une finale de Grand Chelem. Le tennis féminin est en bonne santé, mais on ne veut pas s’asseoir là-dessus à Tennis Canada et se dire que nous sommes arrivés. C’est positif ce qui se passe actuellement, mais on en veut toujours plus et on doit continuer de développer nos filles ainsi que les plus jeunes qui poussent. »