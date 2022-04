DENAULT, Marthe



À Laval, le 20 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Marthe Denault.Elle est partie rejoindre ses frères et soeurs décédés. De plus, elle laisse dans le deuil son frère Yvon (Monique Dagenais), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le 23 avril 2022 de 10h à 11h15, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h15 et d'une réception pour midi. Le tout se déroulera au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Ste-Dorothée pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Baluchon Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Marthe Denault.