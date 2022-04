COLPRON, Jean-Pierre Jr.



À Montréal, le 3 avril 2022, est décédé M. Jean-Pierre Colpron Jr., à l'âge de 62 ans suite à un long et courageux combat contre la maladie.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée, Mme Michèle Faille, sa mère Thérèse Legault Colpron, son frère Roland, sa belle-soeur Sophie Alain ainsi que ses deux neveux Olivier et Maxim. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux cousins, cousines, collègues et amis.Associé principal du cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright (anciennement Ogilvy Renault) depuis 1998. Il a eu une brillante carrière exerçant le Droit des affaires.La famille recevra vos condoléances le dimanche 24 avril de 10h à 11h30 au complexeLes funérailles seront célébrées à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du département de cardiologie au CCU de l'Hôpital général juif de Montréal pour le soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, en sa mémoire, au Fonds Commémoratif pour la recherche en cardiologie de l'Hôpital général juif de Montréal, par téléphone 514-340-8251 ou au :Prenez note que nous observerons les mesures sanitaires de la Santé publique en vigueur.