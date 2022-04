LACHANCE (née PAIEMENT) Yvette



À Saint-Eustache, le 9 avril 2022 à l'âge de 86 ans est décédée Mme Yvette Paiement, épouse de feu Guy Lachance.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Manon) et Sylvie (Éric), ses petits-enfants : Jérémy, Jonathan et Alexandre, sa soeur Anita, sa belle-soeur Huguette (Jean Jolicoeur), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 avril de 11h à 13h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le même jour à 13h en la chapelle du complexe et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Augustin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.