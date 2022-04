CHARRON, André



De Boucherville, le 7 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur André Charron, retraité de la Ville de Montréal, époux de madame Claire Boisvert, prédécédé de son fils Marc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Line Gaudreau), ses petites-filles Jessica, Bianca et Cindy, ses frères Lucien (Sylvie) et Marcel (Manon), ses soeurs Lucille (Guy) et Monique (Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 22 avril à partir de 13h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger à Boucherville. Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 14h en l'église Saint-Sébastien.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941