CF Montréal: pas la fin de match souhaitée

Même si son équipe venait de remporter un troisième match consécutif, Wilfried Nancy ne jubilait pas après la rencontre.

Il n’a pas vraiment aimé ce qu’il a vu, surtout dans la dernière demi-heure de jeu.

« On n’a pas été terribles. On a bien commencé les deux mi-temps et par la suite, il y a eu un manque de contrôle dans le jeu.

« Dans la deuxième mi-temps, à partir de 25 minutes, je n’ai pas aimé. »

Le but qui tue

Si son équipe s’est retrouvée à se battre pour sa vie, c’est parce qu’elle n’a pas été en mesure de tuer le match quand elle en a eu la chance.

« Je ne dis pas que ça m’agace, mais on aurait pu marquer plus de buts si on avait été plus propres dans le dernier geste », a reconnu Nancy.

« J’aimerais de temps en temps, quand on a l’opportunité de tuer le match, qu’on le fasse. J’aimerais que les joueurs reconnaissent les occasions et qu’on ne se mette pas en difficulté. »

Victor Wanyama aimerait lui aussi que l’équipe soit en mesure de fermer les livres de temps en temps plutôt que de vivre des fins de matchs sous haute tension, mais a souligné que ce n’est pas toujours évident de le faire.

« Parfois c’est difficile d’aller chercher le but qui tue le match. Par contre, nous défendons bien et je crois que c’est ce que nous faisons depuis trois matchs.»

Mihailovic en feu

Djordje Mihailovic a récolté un but et une passe dans cette victoire. Depuis le début de cette séquence de quatre matchs sans défaites, le milieu américain a récolté quatre buts et deux passes.

Il démontre une fois de plus toute l’importance qu’il a dans les succès de son équipe.

« Il était à la bonne place et a mis un but en plus d’une passe. Je ne suis pas surpris parce qu’il progresse », a soutenu Wilfried Nancy.

Le niveau de jeu de Mihailovic est évidemment remarqué par ses coéquipiers.

« S’il continue comme ça, je le vois dans une grande ligue et il ne sera pas avec nous encore longtemps», a avancé Victor Wanyama.

Alistair Johnston compte mousser rapidement la candidature de Mihailovic pour le titre de joueur par excellence dans la MLS cette saison.

« Je vais militer pour qu’il soit un des favoris pour le titre de joueur par excellence. Le fait qu’il joue au nord de la frontière, il est désavantagé. Le titre de joueur par excellence est très axé sur l’histoire qu’on raconte et c’est pourquoi il faut qu’on se range derrière lui rapidement. »