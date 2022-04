Champagne! Sekt! Champagne!

Avec la grève de novembre dernier, plusieurs champagnes et autres vins effervescents dont l’arrivée était prévue pour les Fêtes ont été retenus dans les entrepôts de la SAQ pendant quelques mois et viennent tout juste d’être libérés. Juste à temps pour célébrer le printemps, Pâques, le retour d’impôts... Bon long week-end! Santé!

Tarlant, Brut Nature Zéro, Champagne, France, 60,25$ - Code SAQ 14913732 – 12% - 1,9 g/L

Dans la commune d’Œuilly, la famille Tarlant exploite un vignoble de 14 hectares et signe un brut nature d’une plénitude et d’une richesse étonnantes. Pinot meunier, pinot noir et chardonnay à parts égales. Le travail des lies enrichit la texture d’un gras en parfait équilibre avec l’acidité. L’amertume est là, gracieuse et élégante, faisant contrepoids aux arômes de scone. Très bon champagne de forme somme toute classique, capable même de plaire aux amateurs de brut. Très sec, vif et épuré, il ne manque vraiment pas d’attraits. À commencer par son prix.

★★★★ $$$$ 1⁄2

Dönnhoff, Pinot noir 2016, Sekt, Nahe, Allemagne, 68,25$, Code SAQ 14582021

J’ignorais que Dönnhoff, l’un des domaines les plus réputés d’Allemagne, produisait un vin effervescent, ou sekt. Quelle ne fut pas ma surprise de le découvrir et d’apprendre du même coup que la SAQ avait reçu un mini-arrivage de son Pinot noir 2016. Un Blanc de noirs, donc, issu de vignes de 40 ans, sur le cru Höllenpfad, à Roxheim. Le vin est d’abord élevé dans de vieux fûts, puis vieilli sur lattes pendant au moins 50 mois avant dégorgement. Dans le verre, le résultat touche au sublime. Plus profond, plus complexe et plus long en bouche que bien des champagnes dégustés au cours des dernières années. Élégance et plénitude. Un sekt exceptionnel! Au moment d’écrire ces lignes, SAQ.com affichait encore une dizaine de bouteilles. Profitez-en pendant qu’il en reste.

★★★★★ $$$$ 1⁄2

Champagne Leclerc Briant, Brut Réserve, 58,75$ - Code SAQ 13737677 – 12% - 4,5 g/L – Biologique

Cette maison fondée en 1872 à Epernay est l’une des pionnières champenoises de la biodynamie. Hervé Jestin signe ici un très bon vin issu d’un assemblage de pinot noir, de pinot meunier et de chardonnay. Contrairement à ce qu’affiche le site de la SAQ, le dosage est de 4,5 g/L, plutôt que 1,7 g/L; ce qui demeure somme toute très modéré, pour un brut. L’attaque est vive et tendue, mais la texture en bouche est enrobée par un vieillissement sur lattes de plus de 30 mois, qui permet aussi au vin d’acquérir de délicates nuances briochées. À apprécier à table, avec des pétoncles au beurre citronné.

★★★★★ $$$$ 1⁄2

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel