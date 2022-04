Comment se parler pour se comprendre?

Je me suis brouillée avec une de mes meilleures amies et je ne sais plus quoi faire pour recoller les pots cassés. En même temps, je ne comprends pas pourquoi elle est soudainement devenue aussi susceptible avec moi.

En résumé, j’ai connu cette personne il y a 15 ans, en faisant du bénévolat dans un organisme d’aide aux plus démunis. Même si elle était une dizaine d’années plus jeune que moi, nous nous sommes rapidement trouvé des affinités, et on faisait toujours équipe ensemble.

Quand la pandémie est arrivée, elle s’est tout de suite proposée pour faire mes courses puisque j’étais rendu à 80 ans et que je craignais beaucoup d’être contaminée en sortant de chez moi. Elle m’a rendu ce service jusqu’à ce que je sois doublement vaccinée et que je me sente apte à le faire par moi-même.

Par la suite, on se voyait régulièrement chez elle ou chez moi, pour jouer aux cartes et faire des puzzles ensemble puisqu’elle adore ça. Comme on a peu de famille elle et moi, on représente beaucoup l’une pour l’autre.

Puis lentement on a recommencé à fréquenter de nouveau nos autres amies, on a les mêmes, au gré des déconfinements. Et c’est là que son comportement avec moi a commencé à changer. C’est comme si elle avait développé un sentiment de jalousie quand quelqu’un d’autre me parle ou s’occupe de moi. Un peu comme si je lui appartenais à elle en exclusivité.

Il y a deux semaines lors d’une partie de cartes avec deux autres femmes de notre groupe, quand j’ai osé faire des compliments à l’une d’elles pour sa tenue, en la remerciant et la félicitant chaleureusement pour la qualité des brownies qu’elle avait apportés, mon amie a sauté un plomb et m’a lancé en pleine figure « C’est ça, demande-lui donc à elle si elle aurait fait ton magasinage chaque semaine comme moi je l’ai fait ? »

J’étais si insultée qu’elle me lance à la figure, comme un reproche, le fait qu’elle m’ait rendu service pendant plusieurs mois de pandémie, que j’ai répliqué du tac au tac « Ben si tu voulais que je te paye pour ça, t’avais juste à le dire, et j’aurais pris quelqu’un d’autre. »

Elle a mis son manteau et ses bottes et est partie chez elle, même si les deux autres la suppliaient de rester en l’assurant que mes mots avaient dépassé ma pensée. Depuis, je n’ai plus aucune nouvelle d’elle, et je n’ai pas eu envie d’en prendre non plus. Elle s’entête, alors qu’il me semble que c’est à elle de s’excuser pour s’être fâchée. En plus que c’est moi l’aînée!

Pourtant je l’aimais

J’ai l’impression que votre amie a malheureusement tenu pour acquis que vous étiez sa chose, vu la teneur de cette relation de dépendance envers elle que vous aviez pendant la pandémie. Et pour peu qu’elle soit de nature inquiète, de vous voir flatter ainsi une tierce personne, l’a probablement, à tort je dis bien, heurtée.

Mais comme vous l’aimez sincèrement cette personne, pourquoi être si peu encline à aller vers elle pour vous excuser d’avoir prononcé des mots qui dépassaient votre pensée comme l’ont si bien dit vos deux autres amies ? Vous savez, il n’y a pas de hiérarchie qui tienne quand quelqu’un est blessé dans son orgueil. Et vous l’avez certainement blessée avec les mots que vous dites avoir prononcés, même si je vous accorde que son discours était limite également.

Comme les amis sont importants dans la vie de chacun, n’auriez-vous pas envie de mettre un peu d’eau dans votre vin en allant vers elle avec simplicité et une certaine dose d’humilité, pour nettoyer ce dossier ? Ce qui ne doit pas vous priver de lui faire savoir subtilement que vous n’appartenez à personne en exclusivité.