BOUCHARD, Lucille née Tardif



À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 6 avril 2022, est décédée à l'âge de 87 ans et 10 mois Mme Lucille Tardif, épouse de feu M. Bertrand Bouchard; fille de feu Mme Lucienne Pelletier et de feu M. Gérard Tardif. Elle demeurait à Montréal, autrefois à Témiscouata-sur-le-Lac (Quartier Cabano).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Loan), Marc (Christine), Gaëtan (Hélène), Pierre (Chantal) et Simon (Chantal), ses dix petits-enfants et six arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la :737, RUE COMMERCIALE NORDTÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, G0L 1E0Tél. 418 854-2683 rf.caron@videotron.cagroupefunerairecaron.comle vendredi 22 juillet de 19 h à 21 h et le samedi 23 juillet de 9 h à 10 h 50. Le service religieux sera célébré le samedi 23 juillet 2022, à 11 h en l'église Saint-Mathias de Cabano, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8.