FAILLE, Arthur



À La Prairie, le 9 mars, à l'âge de 88 ans est décédé Arthur Faille, époux de Lise Boulerice.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Claudine (Bernard), Louise et Nathalie (François), ses petits-enfants David (Marie-Claire), Catherine (Karoleen) et Sandrine (William) ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 dès 10h à l'église :155 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, QUÉBEC