CLERMONT, Gabrielle (née St-Georges)

À Laval, le 8 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Gabrielle St-Georges, épouse de monsieur Yvon Clermont.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils André (Guylaine Lafleur), Robert (Andréanne Poulin) et Benoît, ses petits-enfants Jérôme (Marie-Pier Landry), Thomas, Florence, Angéla (Marc Foster), Rachel et Julien, ses belles-soeurs Lise, Francine (Yves Charron) et Madeleine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 22 avril de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 | www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 à 11 h, directement à l'église Sainte-Rose-de-Lima située au 219, boul. Sainte-Rose, Laval, QC, H7L 1L7. L'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Thérèse.