TREMBLAY, Denis



À Longueuil, le 10 avril 2022, à l'âge de 63 ans, est décédé Monsieur Denis Tremblay, époux de Lorraine Lapierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses soeurs, Micheline (Magella) et Claire (Paul), sa filleule Anaïs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 avril 2022 de 13h00 à 18h00 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le samedi le 23 avril 2022 à 11h00 à la Chapelle du complexe, 2750, boul. Marie-Victorin Est, et de là, au Cimetière Sainte-Anne de Varennes.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Denis Tremblay.