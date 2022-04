«De souche» égalerait intolérance...

Précisons qu’écrire sur ce thème nous donne le sentiment de marcher sur des œufs... de Pâques.

Nos médias particulièrement friands d’autoflagellation surfent sur le concept de racisme systémique quand il s’agit de décrire aujourd’hui la majorité francophone du Québec.

Le Québec a pourtant réduit son désir de souveraineté au siècle dernier, en 1980 et 1995. Il a pris le risque de se perdre dans un grand tout tolérant réunissant les individus d’un océan à l’autre qui se considèrent comme les gardiens du temple postnational qu’on appelle le Canada.

Le Québec, lui, compte parmi les États qui reçoivent proportionnellement le plus grand nombre d’immigrants. Deux fois plus que les États-Unis et la France, par exemple, deux pays où les immigrants rêvent de s’installer.

Or, nous, les Québécois, « des personnes blanches qui ont grandi dans un milieu homogène », selon une chroniqueuse d’un autre journal, sommes la cible de nombre de chroniqueurs racisés qui sévissent à l’antenne et dans nos journaux en nous accusant d’être racistes.

Calomnie

Nous sommes donc placés devant une calomnie sans pouvoir y répondre. Car une personne blanche court des risques en tentant de s’expliquer, compte tenu du passé ségrégationniste des États-Unis à l’endroit des Noirs.

Nous nous trouvons sur un terrain implosé, dira-t-on. D’autant que ces spécialistes de notre moi collectif se réclament d’un progressisme qui les met à l’abri de leur propre racisme. Car n’oublions pas que le racisme n’est pas l’exclusivité des seuls Blancs. Des intellectuels et écrivains courageux et noirs ont osé le constater eux-mêmes.

Dans le contexte historiquement débilitant du Québec récent, l’affirmation des Québécois à travers leur défense de la langue française et du concept de laïcité passe aux yeux de racisés pour une politique raciste, voire islamophobe.

L’opération de la « déblanchisation » de la société canadienne et québécoise est en marche à travers des diktats du gouvernement Trudeau qui finance à coups de subventions de recherche entre autres les universités canadiennes. Le cas de l’Université Laval a fait les manchettes récemment en lançant un appel de candidatures pour une chaire de recherche du Canada en biologie. Seules les candidatures de femmes, d’Autochtones, ou de personnes handicapées ou racisées seraient retenues, précisait l’Université. Les hommes blancs étaient exclus.

Censure

La censure intellectuelle est devenue le fait de militants qui imposent leur idéologie en l’enrobant dans un discours pervers, intolérant et souvent liberticide.

Il faut avoir connu la censure cléricale, qui a plombé le progrès au Québec jusqu’aux années soixante, pour comprendre que le climat intellectuel actuel, dû en partie à ces « progressistes », est plus violent qu’autrefois, plus dogmatique même.

Car il s’agit de déconstruire la société que nous avons rebâtie sur des valeurs nouvelles. N’oublions pas que nous nous sommes débaptisés, à vrai dire, en nous transformant de Canadiens français à Québécois afin de faciliter l’intégration des nouveaux immigrants.

Or cette ouverture est rejetée et on ne peut s’empêcher de sentir du mépris, voire un rejet de nos efforts pour contrer l’inexorable recul de notre présence majoritaire en dehors de Montréal. Alors que nous sommes maintenant sous la barre des 50 % dans la métropole.

Les Québécois francophones sont quasiment des citoyens de seconde zone au Canada, jadis la terre de nos aïeux. Nous devenons des exilés de l’intérieur. Pas surprenant que notre devise « Je me souviens » se délite.