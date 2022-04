Dimitri, un chat qui a du chien, selon Josée Bournival

Dimitri, alias « le précieux » est un joli chat tabby brun âgé de 4 ans qui a été adopté par Josée Bournival et sa famille pour une question de réconfort, d’apaisement et de petits bonheurs quotidiens.

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat ?

J’ai fait une dépression et suis devenue plus anxieuse. L’idée d’avoir des chats à mes côtés, dans la journée, me rassurait. Ça me faisait de la compagnie, moi qui travaille principalement de la maison pour écrire mes romans. Nous avons adopté deux chats : une femelle nommée Chocolatine et Dimitri. Ça m’apaisait de les flatter, de prendre une pause pour m’occuper d’eux. Devant l’insistance d’une de mes filles, je vous présente Dimitri parce que c’est son chouchou et qu’elle le trouve photogénique. Je suis plutôt d’accord, d’ailleurs !

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Ce sont les employés du refuge où nous l’avons adopté qui l’avaient prénommé ainsi. Pour les enfants, c’était un prénom étrange, inconnu. Ils le trouvaient drôle. À l’unanimité, on a choisi de le garder.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ? Et pourquoi ?

J’ai des horaires de travail atypiques et quatre enfants. Disons que ma vie est déjà bien remplie ! Le chat est un animal indépendant qui peut faire preuve de plus d’autonomie qu’un chien. Ça a toujours été mon animal préféré, parce qu’il est câlin et j’aime bien la relation de séduction qu’un chat nous impose. Quand ils viennent quêter des caresses en nous frôlant les mollets, ça me fait sourire. Je les trouve esthétiquement beaux. J’adore les observer dans leurs déplacements, ils sont toujours élégants, souples, etc.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Dimitri ?

Ce matou est très attachant. Il est toujours enthousiaste, joueur et chasseur. Il va à l’extérieur et adore surveiller les oiseaux. Il recherche aussi la compagnie des enfants. On le surnomme « le précieux », car il se couche souvent en croisant élégamment ses pattes de devant et a ainsi l’air d’un monarque !

Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant Dimitri.

C’est peut-être un chien dans un corps de chat ! Il fait des promenades dans le quartier avec la famille. Il marche pratiquement au pied. Il rôde autour des enfants lorsqu’ils jouent dans la cour arrière. Je n’ai jamais vu un chat apprécier autant leur compagnie.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Il me réveille souvent en pleine nuit pour demander la porte. J’ai le sommeil léger et il a compris que je suis la personne à réveiller pour ses caprices. Même que l’hiver, lorsqu’il fait très froid, il lui arrive de demander la porte et de refuser de sortir parce qu’il juge la température trop froide. Ça me rend furieuse à chaque fois de m’être levée pour rien.

Tel maître, tel animal

Dans ma famille, les communications sont importantes. Autant les adultes que les enfants apprennent à communiquer adéquatement, à exprimer leurs besoins, à négocier, etc. Dimitri est un membre de la famille à part entière, car il « jase ». Il a développé un registre de langage impressionnant pour un chat. Évidemment, il miaule et ronronne, mais il roucoule comme un pigeon. Il ronchonne aussi lorsqu’on met trop de temps à lui ouvrir la porte. On dirait qu’il nous chicane, c’est très rigolo. Aussi, il utilise beaucoup le langage non verbal pour se faire comprendre : il va où il souhaite attirer notre attention, que ce soit son bol, une pièce dont la porte est fermée, etc.

À propos de Josée Bournival

Auteure, animatrice et chroniqueuse, elle publie en 2021 Principes physiques du cœur humain, aux éditions Hurtubise, et signe un tout nouveau livre, Histoires qui ont du chien, aux éditions Goélette, en collaboration avec trois autres auteurs. Les maîtres lecteurs et leurs chiens sont d’ailleurs invités au lancement officiel à La librairie de Verdun, 4750, rue Wellington à Montréal, le 19 avril de 17 h à 19 h.