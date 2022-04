TREMBLAY CARBONNEAU

Lucille



À Montréal, le 28 mars 2022, est décédée à l'âge de 86 ans Lucille Tremblay, épouse de feu Georges Carbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jean-Guy), Nathalie et Alain, ses petits-enfants Gabrielle, Guillaume, Laurence (Étienne), Jessica, Jean-Christophe et Anne-Sophie, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, la famille vous accueillera à l'église Marie-Reine-des-Coeurs située au 5905, rue de Turenne le samedi 23 avril 2022 à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h.