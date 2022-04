OUELLETTE, Claude-Alain



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Claude-Alain Ouellette, survenu le 30 mars 2022 au Centre hospitalier Sainte-Anne de Mont-Laurier, à l'âge de 86 ans.Claude-Alain était notre frère très savant dans le domaine de la biochimie. Après des études à l'Université de Montréal où il obtint la médaille du meilleur étudiant de l'université, il poursuivit, après sa maîtrise, des études doctorales à l'Université Madison, Wisconsin, États-Unis. Les universités étatsuniennes et canadiennes ont tenté de le garder dans le domaine de la recherche. Il déclina leurs offres pour se consacrer uniquement à l'enseignement collégial : trois ans au Cégep Saint-Laurent et la suite au Cégep Vanier. Après sa carrière d'enseignant, il revint finir ses jours à Mont-Laurier.Claude-Alain était le fils d'Achille Ouellette et d'Esther Du Breuil. Il laisse dans le deuil sa soeur, Nicole Ouellette Dorin (Olivier Desjardins), son frère Harold Ouellette (Françoise L'Allier), Michel Ouellette et ses deux fils, Olivier et Nicolas, son unique nièce Nathalie Ouellette (Gilbert Legault) et leurs enfants Alexe, Kim et Maxim Ouellette Legault.Claude-Alain sera incinéré. Il n'y aura pas d'exposition. La famille recevra les témoignages de sympathie à l'occasion du service funèbre en la cathédrale de Mont-Laurier, le samedi 28 mai à 14 h.La famille désire remercier le personnel du Centre Sainte-Anne et Dr Karine Sabourin pour l'humanisme et les excellents soins prodigués à Claude-Alain.Un organisme communautaire de votre choix peut recevoir vos dons.Laduà qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.