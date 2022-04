PAYANT Germaine (née Hébert)



Au centre hospitalier Anna-Laberge, le 10 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Germaine Payant de St-Philippe, épouse de M. Jean-Marie Payant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gisèle et Gilles (Josée), ses petits-enfants Jessica (Louis-Philippe) et Mélissa (Samuel), son frère Émilien (Ginette), sa belle-soeur Denise, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :La famille recevra les condoléances le samedi 23 avril 2022 à compter de 10h suivi des funérailles à 11h en l'église paroissiale de St-Philippe.La famille remercie le Dr Noël pour les bons soins prodigués et son empathie.Un don à la Société Alzheimer sera apprécié.