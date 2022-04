Il y a 40 ans, le Canada refondé sans le Québec

Il y aura 40 ans demain, le Canada a ni plus ni moins été « refondé ». Sans le Québec.

La reine Élisabeth II était à Ottawa pour parapher la « Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ».

Tous les journaux du Québec de l’époque soulignent la grande polarisation que suscite l’événement, qui se voulait pourtant fondateur.

Trudeau-Lévesque

En une du Journal du 17 avril 1982, on parle d’un « Jour faste à Ottawa » alors que « Québec n’a pas le cœur à la fête ». D’un côté la reine en robe d’apparat. De l’autre, le ministre péquiste Jacques-Yvan Morin : « Cette Constitution est illégale ».

Le lendemain, 18 avril, Le Journal titre : « Le Canada devient souverain... pendant que 35 000 Québécois réclament leur indépendance ».

Archives

Alors que Pierre Elliott Trudeau, en queue de pie, contemplait la souveraine britannique signer les documents officiels, René Lévesque prenait la tête de « la marche du Québec ».

Le gouvernement du Québec est dans la rue à Montréal. Pas à Ottawa. Parce que l’accord qui a conduit à cette proclamation, en novembre de l’année précédente, s’est conclu entre Ottawa et les neuf autres provinces, en l’absence des représentants québécois, lors de la « nuit des longs couteaux », selon l’expression consacrée.

« Originalité »

Le 17 avril, Trudeau assure que « rien de ce qui fait l’originalité du Québec n’a été sacrifié ».

Quarante ans plus tard, a-t-il eu raison ?

Ministre de l’Énergie de Trudeau à l’époque, Marc Lalonde croit que la spécificité du Québec n’a nullement souffert du rapatriement. Au contraire, plaide-t-il, les Québécois comme les autres Canadiens ont mis fin à une « marque de dépendance » : leur loi fondamentale cessait d’être britannique.

Pour le reste, la Charte a « drôlement bien servi tous les Québécois » en protégeant les droits des citoyens et des groupes défavorisés. Et la Charte a garanti des droits aux minorités linguistiques.

Pour Benoît Pelletier, le verdict est tout autre. Constitutionnaliste, Pelletier fut ministre dans le gouvernement libéral de Jean Charest de 2003 à 2008. Selon lui, 1982 a instauré un nouvel ordre juridique dans lequel l’originalité du Québec « a été sacrifiée ».

La Charte des droits, en son cœur, « est interprétée d’une façon assez unifiante par les tribunaux », a-t-il confié à QUB Radio mercredi. Cela eut pour effet de réduire la capacité du Québec de légiférer dans les matières qui fondent cette « originalité ». De nombreuses dispositions de la loi 101, par exemple, ont été déclarées invalides.

Il est certes possible, grâce à la clause dérogatoire, d’échapper pour un maximum de cinq ans aux droits tels qu’interprétés par les tribunaux. Mais lorsque le Québec l’utilise, comme dans la loi sur la laïcité ou le projet de loi 96, la réprobation est générale ailleurs au Canada.

Des juges partiaux ?

Le rapatriement a été encadré légalement par des renvois controversés de la Cour suprême (CSC), en 1981 et en 1982.

Ces arrêts conclurent que le Québec n’avait pas de veto sur les modifications constitutionnelles.

L’historien Frédéric Bastien (voir La bataille de Londres, Boréal, 2013) estime que dans ce processus judiciaire, le principe de l’indépendance des tribunaux a été violé.

Dans les archives britanniques, il a mis au jour des documents démontrant que des magistrats de la CSC, Willard Estey ainsi que le juge en chef Bora Laskin, ont eu des contacts avec le gouvernement fédéral alors que les juges délibéraient. Un autre juge de la CSC, Jean Beetz, avait agi dans le passé comme « conseiller spécial sur les affaires constitutionnelles » auprès de P.E. Trudeau.

Lévesque furieux, mais impuissant

Photo d'archives

Lors de la « Marche du Québec » organisée le même jour que la cérémonie de signature royale à Ottawa, René Lévesque ne semble pas avoir de mots assez durs.

« Nous sommes ici pour proclamer que cette horreur constitutionnelle qu’on a fabriquée sans nous, contre nous, et dans notre dos, c’est celle des autres ! » peste-t-il, le 17 avril 1982.

Réélu un an auparavant avec la promesse de ne pas tenir de référendum, il lance pourtant : « Si on n’a pas le pays qu’il faut, nous ferons le pays qu’il faudra. »

Grande fatigue ?

Mais outre cette grande marche, que fera le gouvernement Lévesque pour résister à l’imposition d’une nouvelle loi fondamentale sans son consentement ?

Une thèse courante, celle de « l’homme brisé » de l’historien Pierre Godin veut que Lévesque, épuisé, n’avait plus la force nécessaire pour répliquer comme il se doit. Le politologue Guy Laforest a déjà écrit que le Québec, l’après-rapatriement, était « acéphale ».

Des gestes, pourtant, furent posés. « Lévesque a fait ce qu’il a pu ! » s’impatiente Louis Bernard à l’autre bout du fil.

L’ancien chef de cabinet de Lévesque, qui était en 1982 secrétaire général du Conseil exécutif, rappelle que toutes les lois adoptées à partir de ce moment, jusqu’à ce qu’il quitte le pouvoir en 1985, comprendront une « disposition de dérogation ».

À l’Assemblée nationale, le gouvernement fait adopter une résolution, appuyée par de nombreux libéraux, condamnant le geste d’Ottawa. Québec ira aussi plaider l’existence d’un droit de veto devant le tribunal pour faire annuler le rapatriement. En vain.

Référendum

Pourquoi pas un référendum québécois sur le « coup de force » d’Ottawa ?

Dans l’entourage de Trudeau, on redoute ce scénario. Mais Martine Tremblay, historienne et ancienne cheffe de cabinet de Lévesque, rappelle dans un livre que les sondages internes « ne permettent pas de prévoir une majorité absolue ».

Lévesque, en plus, est obsédé par la crise économique grave qui frappe le Québec. « Pour lui, ça n’aurait pas eu d’allure de faire un référendum sur la Constitution alors que les taux d’intérêt étaient à 17 % et que des gens perdaient leur maison ! »

Soixante-huit « traîtres », un résistant

Le mot « trahison » revient souvent à la bouche lorsqu’il est question du rapatriement de 1982.

De là à qualifier de « traîtres » les députés libéraux fédéraux de Pierre Elliott Trudeau à Ottawa qui ont voté en faveur, il n’y a qu’un pas. Que franchira la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), organisme nationaliste alors dirigé par le bouillant indépendantiste Gilles Rhéaume.

Elle fit imprimer une grande affiche sur laquelle figure le nom de 68 libéraux québécois ayant voté en faveur du rapatriement. Le titre : Ce sont des traîtres !

Photo Antoine Robitaille

La SSJB achète une page de pub dans Le Devoir et l’y publie.

« C’est totalement ridicule, c’est honteux », s’indigne encore, 40 ans plus tard, l’ancien ministre Marc Lalonde. Son ex-collègue Céline Hervieux-Payette lance : « Ça m’a coûté 50 000 $ ! »

Cette dernière, avec un confrère, poursuivra la SSJB devant les tribunaux pour libelle diffamatoire. Il faudra attendre à 2003 avant que la Cour suprême tranche... en faveur de la SSJB. Autre ancien député et sénateur de Trudeau, Serge Joyal, visé par l’accusation de la SSJB, souligne un paradoxe : « C’est quand même grâce à la liberté d’expression reconnue dans la Charte de 1982 que la SSJB l’a emporté. »

Le seul opposant

Un seul des 74 députés québécois de Trudeau choisira de s’opposer formellement au rapatriement : Louis Duclos, député de Montmorency. Aujourd’hui encore, à 82 ans, il pourfend l’aspect « odieux » de l’affaire et le caractère « intellectuellement malhonnête » de son ancien chef.

Dès mars 1981, Duclos avait fait savoir qu’il voterait contre le rapatriement. « Plusieurs m’ont alors dit que ce serait mauvais pour ma carrière. » Trois ou quatre autres élus rouges du Québec furent tentés de se joindre à lui. Dont Jean Lapierre (qui vota pour, afin de contenter son mentor André Ouellet). D’autres choisirent d’être absents.

Certains regrettèrent leur vote. Après une soirée bien arrosée, un ex-collègue libéral (que Duclos refuse d’identifier) se confie à lui : « Tu as dû nous trouver lâches. »

La défaite du fédéralisme québécois

Pour l’ancien ministre Marc Lalonde, le rapatriement de la Constitution, « c’était comme l’accomplissement d’un rêve ».

À 92 ans, il se souvient que, comme « jeune avocat », il avait souvent rêvé d’« amender substantiellement la Constitution », ou plus précisément l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867. Rêve qu’il avait en commun avec Pierre Elliott Trudeau.

Bien qu’importante, la modification de 1982 fut, somme toute, « modeste », soutient aujourd’hui Marc Lalonde.

Chose certaine, elle ne correspondait en rien à ce qui avait été promis lors de la campagne référendaire de 1980. Le camp du non, mené par le chef du Parti libéral du Québec d’alors, Claude Ryan, proposait « une nouvelle fédération canadienne », décentralisée, qui reconnaissait la spécificité du Québec. C’était le Livre beige.

Cette manière de voir n’intéressait aucunement Pierre Elliott Trudeau, qui fit toutefois mine de l’appuyer le 14 mai 1980, en pleine campagne référendaire, dans un discours où il affirma qu’un « non » voudrait « dire un oui » au fédéralisme renouvelé.

La vision de Claude Ryan

Quand on lui parle des idées de Claude Ryan, Marc Lalonde, 40 ans plus tard, semble agacé : « Ryan n’a jamais été constitutionnaliste de sa vie. » Puis, il explique que le fédéralisme proposé dans le Livre beige (et désiré par une majorité claire de Québécois) était « peu réaliste ».

En fait, comme l’a déjà écrit le politologue Guy Laforest, le fédéralisme à la Trudeau rejetait la vision plurinationale de Ryan.

Dans l’optique des trudeauistes, il n’y a pas de nation québécoise, pas de Québécois ; que des individus canadiens s’adonnant à vivre, accidentellement, dans la « province de Québec ».

Claude Ryan se montra très critique du rapatriement. Il mena ensuite la bataille, auprès de Robert Bourassa, pour les accords de Meech, puis ceux de Charlottetown, qui auraient corrigé l’affront de 1982. En vain.

