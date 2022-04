La marche des nuages

L’attraction principale de l’île de Madère est sans contredit les « Picos ». Les sommets de Pico Do Arieiro et de Pico Ruivo culminent respectivement à 1818 et 1861 mètres d’altitude et offrent « une marche sur les nuages ». Par contre, vivre des conditions parfaites pour les admirer n’est pas aussi simple que d’y accéder. Pour se rendre, on doit prudemment négocier d’interminables virages en épingle et jouer de l’embrayage pour l’ascension. Un stationnement est disponible au sommet. Enfin pas tout à fait, il peut déborder sur des kilomètres de route en pente abrupte... Alors un conseil, c’est préférable d’arriver au moins 45 minutes avant le lever du soleil.

Pour ma part, j’ai regardé les webcams durant cinq jours afin d’observer des indices de dégagement dans les hauteurs. Les « Picos » demeurent souvent dans les nuages, et ce, même si le soleil brille ailleurs sur l’île. En présence d’une météo très variable, les webcams s’avèrent plus utiles que les sites météo pour connaître les conditions en temps réel. La veille de mon départ, les « Picos » ne sont pas encore dans le paysage. Cependant, une fenêtre de visibilité s’annonce pour le dernier matin. En foulant le sommet, j’ai beaucoup plus qu’un ciel dégagé, j’ai les deux pieds au-dessus des nuages !

L’auteur a été invité par TAP Air Portugal et Terres d’Aventure.

Appareil : Canon EOS R6

Objectif : RF 24-105mm STM

Exposition : 1/1000s à F/8

ISO : 160