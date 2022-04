L’acéricultrice rebelle vue par Hollywood

Le célèbre vol de 2700 tonnes de sirop d’érable survenu en 2012 à Saint-Louis-de-Blandford intéresse Hollywood. Une série intitulée The Sticky reviendra sur cet événement et l’héroïne principale est librement inspirée de la Beauceronne Angèle Grenier, celle qu’on a surnommée « l’acéricultrice rebelle ».

« Lorsque j’ai lu cela ce matin, ça m’a amusée. J’ai trouvé ça drôle », lance la principale intéressée, en entrevue avec Le Journal.

L’ex-productrice de sirop d’érable qui a fait les manchettes il y a quelques années n’était pas trop au courant du projet, mais se souvient de l’intérêt international lors du procès sur le vol de sirop d’érable.

« J’ai suivi le procès au complet. Mais je me rappelle, il y avait un monsieur qui était là et qui prenait des notes pour un futur film. On avait parlé et il m’avait dit que je devrais écrire un livre sur mon combat et que ça ferait une bonne histoire », raconte celle qui a aussi fait partie d’un documentaire sur Netflix.

Du retentissant procès est née une série supportée par nul autre que l’actrice américaine Jamie Lee Curtis, qui va coproduire les six épisodes dans un format humoristique et qui seront présentés sur Prime Video plus tard cette année.

« The Sticky est inspiré du vol du sirop d’érable du siècle, mais l’histoire et les personnages sont fictifs », a tenu à dire une porte-parole de Blumhouse, une boîte de Los Angeles qui produit également la série.

David contre Goliath

Le personnage central est Ruth Clarke, qui est décrite comme une « productrice acéricole canadienne d’âge mûr, très compétente et qui en a assez d’être bloquée par les conventions bureaucratiques de son pays ».

Plusieurs ont rapidement fait le lien avec Angèle Grenier. À partir de 2002, la productrice de sirop de Sainte-Clothide-de-Beauce commence à vendre son sirop en vrac au Nouveau-Brunswick. Mais rapidement, elle aura des démêlés avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ).

« Moi, je n’ai pas été prise dans le vol de sirop. Faut bien distinguer les deux histoires. Moi, mon combat était que je voulais avoir le droit d’exporter mon sirop », explique-t-elle.

Au fil de sa bataille qui s’apparente à celle de David contre Goliath, Mme Grenier s’est fortement endettée pour plus de 400 000 $ en amendes et en frais juridiques. Elle souhaitait que sa bataille la mène à la Cour suprême, mais la cause n’a pas été entendue.

« Rendue en Cour suprême, je croyais que j’allais avoir gain de cause et plusieurs producteurs attendaient mon verdict pour être libres », croit-elle.

Elle a vendu son érablière

Après ses démêlés, Mme Grenier a éteint ses bouilleuses et a mis en veille la grande passion de sa vie.

« J’ai vendu, car je savais que la fédération serait toujours sur mon dos », dit-elle avec regret.

Même si elle a quitté le milieu, l’acéricultrice dénonce un prix du sirop trop bas et une forme « de loi de l’omerta » dans l’industrie.

« Les producteurs ont peur de parler. [...] Quand j’avais commencé mon combat, on m’avait dit que l’UPA est le syndicat le plus fort au monde », dit-elle.

« Dans le fond, mon combat, c’était pour que les producteurs soient des vrais entrepreneurs. Car il ne faut pas l’oublier, l’employeur, c’est la fédération et ceux qui ont les érablières, ce sont les employés de la fédération », ajoute Mme Grenier.

En attendant, elle n’a pas de projet de revenir vers la production de sirop.

« Si un jour je viens à ravoir quelque chose, ce sera une mini-bouilleuse de 2 par 6 pour faire 15-20 gallons de sirop pour mes enfants et moi, juste pour m’amuser », dit-elle, en riant.

La FPAQ n’a pas souhaité commenter le projet de série ni les propos de Mme Grenier.