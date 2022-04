Le Black Theatre Workshop à La Licorne: Bâtir des ponts

Le Black Theatre Workshop produira pour la première fois de ses 50 ans d’existence une pièce à La Licorne, Pipeline, à la fin du mois.

« C’est fantastique, rafraîchissant et cela me donne de l’espoir, explique Lydie Dubuisson, associée artistique de cette troupe anglophone montréalaise à propos de cette collaboration. Il était temps. »

« C’est un beau partenariat, ajoute-t-elle en entrevue téléphonique. La Licorne n’a pas besoin du Black Theatre Workshop (BTW) pour remplir ses salles [...] On espère collaborer davantage du côté francophone à l’avenir. »

Lydie Dubuisson souligne que sa compagnie travaille beaucoup avec le Centaur et le Segal Centre, ainsi qu’avec le MAI [Montréal, arts interculturels], mais que les échanges sont limités du côté francophone. Pourtant, le BTW se bilinguise, à preuve, la pièce Pipeline sera d’abord présentée en français, puis en anglais par la suite à La Licorne.

« Le BTW est anglophone à sa racine, mais il devient de plus en francophone, note-t-elle. [...] On travaille de plus en plus à traduire nos œuvres et on crée dans les deux langues. »

Elle soutient que la communauté noire montréalaise désire être vue dans les deux langues. Le BTW y contribue notamment avec un programme de mentorat.

Éviter la fatalité

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la pièce Pipeline ne fait pas référence au pétrole, mais au manque d’horizon pour les jeunes Noirs qui se retrouvent souvent en prison après avoir été exclus du système scolaire.

Cette pièce, écrite par l’Américaine Dominique Morisseau et montée pour la première fois au Lincoln Center Theatre de New York en 2017, raconte l’histoire d’une mère monoparentale, qui voit son adolescent fréquentant une école privée menacé d’expulsion à la suite d’un incident dans lequel il est impliqué.

En plus des responsabilités parentales et du milieu scolaire, cette production traite bien entendu de l’égalité des chances, en fonction des classes sociales et de l’origine ethnique.

Avec cette proposition, le BTW veut ainsi montrer au public une autre réalité, un point de vue différent, tout en permettant à des Noirs d’exprimer leur talent. Il fait donc d’une pierre deux coups.

« Il y a de l’effervescence ces dernières années dans notre communauté, déclare Lydie Dubuisson. Plus on se voit, plus on se dit qu’on peut faire partie de l’industrie culturelle. »

►Pipeline est présentée du 26 avril au 8 mai en français, et du 12 au 23 avril en anglais à La Licorne.