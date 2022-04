Le grand livre de la détox émotionnelle: des clefs pour vivre plus sereinement

Après le succès de son livre précédent, Anne Loiselle propose maintenant encore plus d’astuces et de pistes de réflexion pour se régénérer, physiquement et psychiquement, dans son nouvel ouvrage, Le grand livre de la détox émotionnelle. Avec simplicité et beaucoup de douceur, elle propose des clefs pour vivre plus sereinement, tant dans les relations amoureuses qu’au chapitre du bien-être personnel. Peut-être est-il temps de faire un « grand ménage du printemps » au cœur de soi pour identifier ce qui a besoin de nettoyage, éliminer ce qui n’a pas sa raison d’être, ventiler un peu et laisser entrer plus de lumière ?

Puisqu’elle aime les approches simples, efficaces, pas compliquées, Anne Loiselle a un « coffre à outils » bien rempli pour favoriser une détox émotionnelle et un bien-être. Elle s’est inspirée à la fois de savoirs millénaires et de ses propres expérimentations.

Elle parle, entre autres, des techniques de respiration, de l’acupression, des huiles essentielles, de la visualisation, du yoga, de l’écriture inspirée, de la cohérence cardiaque et de la marche méditative.

Anne, une femme hypersensible, est bien consciente que le contexte actuel – la pandémie, la guerre – est difficile. Elle s’est questionnée, avec lucidité, à ce sujet.

« Comment et pourquoi amener vraiment l’énergie de la joie et la faire grandir ? Si on entre dans la vibe de “eurk”, en basse énergie parce qu’on est triste, parce qu’on n’en voit pas le bout, et tout ça, on ouvre la porte à du plus “dark”. Notre job, c’est l’importance de cette joie et comment l’amener. »

Techniques ancestrales

La détox émotionnelle, après deux ans d’accumulation d’émotions difficile, n’est-ce pas une bonne idée ? Que peut-on faire ?

« Dans le livre, je parle autant de techniques ancestrales qui ont fait leurs preuves et qui commencent à être plus connues maintenant. Les gens en parlent de yoga, de qi gong. Les gens ont plus recours à ça pour s’aider et se rendent compte des bienfaits que ça leur apporte. »

« C’est pas des bienfaits en instantané, mais quand une personne vit quelque chose, peu importe ce que c’est, j’ai le goût de regarder du côté des émotions. Souvent, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Une personne peut être totalement coupée de ses émotions, de ses ressentis, et fonctionner vraiment sur le “cruise control” jusqu’à tant qu’il y ait quelque chose qui éclate. Soit qu’à un moment donné, un matin, j’en peux juste plus, ou je ne suis pas fonctionnelle ou je ne comprends pas ce qui m’arrive. »

Le but des stratégies proposées est d’être plus connecté à soi, de mieux se connaître.

« Plus on se connaît, plus on connaît nos réactions, plus on voit arriver nos émotions, comme une émotion difficile de colère ou de peur. L’émotion, en fait, parle de nous. Elle ne parle pas de l’autre, à côté. »

Reconnaître les émotions

« Les émotions, c’est des messagers : ça vient parler de toi. Quand elles surviennent, il faut s’arrêter et voir qu’est-ce qui se passe. Admettons que j’ai peur de quelque chose, au moins il faut s’arrêter et dire que j’ai telle émotion. Au lieu de fonctionner sur le “cruise control”, d’en prendre conscience, c’est se reconnecter. Ensuite, on peut voir ce qu’on peut faire pour s’en occuper par diverses techniques. »

Anne explique que cette pause permet de se connaître.

« Qu’est-ce qui m’amène de la tristesse ? Qu’est-ce qui m’amène de telle façon ? Qu’est-ce qui fait qu’avec quelqu’un, je ne me sens pas bien ? Pourquoi je réagis comme ça ? Ce qui est cool, c’est que plus tu te connais, plus tu reconnais l’émotion et ensuite plus tu vois clair pour t’occuper de la situation. Ça te permet de faire des ajustements dans ta vie. »

♦ Anne Loiselle accompagne les gens vers le mieux-être depuis plus de 30 ans.

♦ Elle est autrice, conférencière et enseignante spécialisée en médecine alternative.

♦ Elle est la fondatrice de la Kiné Quantique.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« La méthode Ho’oponopono

Pour apaiser une situation intense ou réduire le défilement incessant des pensées dans sa tête avant de s’endormir, Anne Loiselle propose l’exercice de la méthode Ho’oponopono, qu’elle explique dans son livre.

“Comment utiliser cet outil ? C’est très simple. Il s’agit de répéter en boucle, dans sa tête, ces quatre phrases, jusqu’à ce que l’on se sente apaisé

Je t’aime

Pardonne-moi, s’il te plaît

Je suis désolé

Merci

Par “Je t’aime”, on s’adresse à son âme, à sa divinité. En disant “Pardonne-moi, s’il te plaît”, on se demande pardon de se faire vivre telle ou telle situation. Par “Je suis désolé” et “Merci”, on se reconnaît soi-même et on se remercie d’être là, de s’aimer et de s’épauler.

Le Ho’oponopono s’adresse toujours à soi-même, jamais aux autres.”»