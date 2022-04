Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Les bulletins

Marguerite Blais, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Ciblée pour sa gestion du drame de la résidence Herron, elle a cherché à faire porter aussi le chapeau au libéral Enrico Ciccone. « Le député a L’Île-Dorval dans sa circonscription. Est-ce qu’il savait ce qu’il se passait ? » Pas chic. Informé des décès, Ciccone s’était rendu sur place pour faire l’intermédiaire entre la police et les familles.

Lionel Carmant, CAQ

Photo Simon Clark

Sa loi pour la protection de la jeunesse est adoptée. Mais après plus d’un an, le plan pour la santé mentale n’a pas permis de réduire le nombre de Québécois en attente pour voir un psychologue. Il plaide que « certaines régions n’ont pas contribué » au programme. Il aurait dû voir à ce qu’elles le fassent. Puis, son projet de ligne téléphonique pour les antivaccins était mal ficelé.

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Son projet de loi permettant aux notaires et avocats qui œuvrent au sein d’organismes à but non lucratif (OBNL) de donner des conseils juridiques ou de représenter des clients à frais modiques est une avancée pour l’accès à la justice. L’initiative du ministre hyperactif a été saluée de toutes parts.

Marc Tanguay, PLQ

Photo Simon Clark

Le virage nationaliste des libéraux semble bien enterré, alors qu’ils ont refusé jeudi d’appuyer une motion dénonçant le rapatriement unilatéral de la constitution de 1982. Mais le député a rajouté une couche qui frôle le délire en demandant : « Est-il en train de nous préparer un référendum, François Legault ? »