Mike Bossy (1957-2022): 50 buts en 50 matchs!

Janvier 1981 : Mike Bossy montre 41 buts en 45 matchs au compteur. Il lui faudrait en marquer neuf lors des cinq rencontres suivantes pour au moins égaler le record de 50 buts en 50 matchs édité par Maurice Richard en 1945.

On se dit que ce n’est pas impossible pour un franc-tireur de sa trempe. Mais on sait que l’adversaire ne lui fera pas de cadeau. Son talent en fait un joueur ciblé par l’adversaire.

Heureusement, ses compagnons de trio Clark Gillies et Bryan Trottier se portent à sa défense quand certains rivaux se permettent d’aller trop loin avec lui.

Deux tours du chapeau de suite!

Les amateurs et les journalistes ont hâte de voir ce qu’il va faire lors de ses cinq prochains matchs.

Remémorons-nous cette page d’histoire.

Match numéro 46 : Bossy s’éclate avec une performance de quatre buts dans une victoire de 6 à 3 aux dépens des Penguins de Pittsburgh.

Il totalise maintenant 45 buts.

Plusieurs quotidiens nord-américains commencent à déléguer des journalistes aux matchs des Islanders pour suivre Bossy dans sa poursuite du fameux record du Rocket.

Photo d'archives

Le Journal de Montréal assigne François Ferland à la couverture des Islanders.

Match numéro 47 : Bossy réussit un deuxième tour du chapeau son consécutif pour aider les siens à triompher des Capitals de Washington 6 à 4.

Avec trois matchs à jouer, Bossy est à deux buts seulement de la marque du Rocket.

On pense qu’il va même battre le record de Richard.

Photo d'archives

Match numéro 48 : il est tenu en échec dans une victoire de 5 à 0 contre les Flames de Calgary, dont le gardien est Réjean Lemelin, ce soir-là.

On se dit que ce sera pour la rencontre suivante.

Match numéro 49 : comme il l’avait fait contre les Flames, Bossy dirige à nouveau quatre tirs au but, mais il est tenu encore en échec dans une victoire de 3 à 0 à Detroit.

Le gardien des Red Wings est un dénommé Larry Lozinski, dont ce sera la seule saison dans la LNH.

Deux buts rapides

La pression est à son comble en vue du 50e match.

Les Nordiques de Québec, qui en sont à leur deuxième saison dans la LNH, s’amènent au Nassau Coliseum situé à Uniondale, dans Long Island.

L’équipe dirigée par Michel Bergeron montre une série de quatre défaites au cours desquelles elle a accordé 24 buts à l’adversaire.

Mais les Nordiques ne tiennent pas à passer à l’histoire pour les mauvaises raisons.

Après 15 minutes de jeu en troisième période, Bossy est toujours muselé.

Puis, avec six secondes à faire à une pénalité à Michel Goulet, il inscrit son 49e but avec l’aide de Stefan Persson et Trottier.

Il lui reste 4 :10 minutes pour atteindre le plateau des 50 buts. Ce qu’il fait avec 1:29 à jouer avec des mentions d’aide à John Tonelli et Trottier.

Le Nassau Coliseum explose!

Le message 50 in 50! repasse sans arrêt au tableau indicateur.

Bossy égale le record du Rocket.

Menaces de mort

Son exploit se veut d’autant plus remarquable que, deux semaines plus tôt, un sombre individu avait appelé les Islanders pour proférer des menaces de mort à son endroit.

Le directeur général des Islanders, Bill Torrey, l’en avait informé après un match contre les Bruins.

Des policiers de Long Island suivront Bossy dans ses déplacements et surveilleront sa résidence pendant quelques jours.

Quant à l’auteur du délit, la police n’a jamais pu déterminer de qui il s’agissait.

Scène mémorable

Cinq jours après son exploit, Bossy est reçu à l’Hôtel de ville de Laval après quoi il célèbre avec parents et amis.

«Quand j’ai regardé la reprise de mes deux buts, j’ai été gêné de me voir sauter [sur la glace] comme je l’ai fait, raconte-t-il à François Ferland.

«Je me suis dit : «saint-ti-père ce n’est pas toi, ça!»

Ferland n’oubliera jamais les moments qu’il a vécus avec Bossy au cours de son excursion.

«Mike a été l’un des athlètes les plus sympathiques que j’ai vus, dit l’ami François, quatre décennies après les faits.

«Il a été d’une disponibilité qui m’a même surpris au cours de cette période. Je lui parlais à chaque jour. Il m’a accordé tout le temps que je voulais.

«À partir de là, quand les Islanders étaient en ville, j’allais le voir. Il s’était tissé des liens entre nous. Il agissait avec moi comme si j’étais un vieux chum.»