Norbourg: dans la peau d'un bandit

Pour les fans de District 31, il incarne depuis six ans le sergent-détective Patrick Bissonnette, un héros moralement droit et irréprochable. Dans le thriller Norbourg, Vincent-Guillaume Otis retourne sa veste pour défendre un personnage totalement à l’opposé : Éric Asselin, un des bandits à cravate responsable du plus gros scandale financier de l’histoire du Québec. « Pour faire une analogie avec Star Wars, on peut dire que je passe du côté obscur de la force », lance en riant l’acteur de 43 ans.

Alors qu’il s’apprête à tirer un trait sur l’aventure de District 31, Vincent-Guillaume Otis pouvait difficilement trouver une meilleure façon de rebondir que le rôle principal du thriller financier Norbourg, nouveau film très attendu de Maxime Giroux (Félix et Meira) inspiré de l’affaire Norbourg. Et le hasard fait plutôt bien les choses : Norbourg prendra l’affiche partout au Québec le 22 avril, soit le lendemain de la diffusion du dernier épisode de District 31.

« Norbourg, c’est un film très important pour moi. Ça fait longtemps que je l’attends et que je l’espère », confie Vincent-Guillaume Otis en entrevue au Journal.

Photo courtoisie

« Ma première rencontre avec Maxime [Giroux, le réalisateur] remonte à quatre ans déjà. On avait passé plus de deux heures sur un petit banc de parc à parler du film, mais aussi de plein d’autres choses. On a sensiblement le même âge et les mêmes préoccupations. À la fin de la rencontre, il m’a dit : OK, je t’offre le rôle d’Éric Asselin. Et moi de répondre : mais c’est qui, Éric Asselin ? »

Le cerveau de l’arnaque

Souvent décrit comme le bras droit de Vincent Lacroix, qui était le fondateur de Norbourg, Éric Asselin était, en fait, le grand stratège du détournement de fonds orchestré par l’entreprise durant les années 2000. Grâce à son expérience acquise comme ancien enquêteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec (l’ancêtre de l’Autorité des marchés financiers), Asselin avait mis en place un système qui permettait à Norbourg de déjouer les enquêtes et vérifications des autorités.

Photo Jocelyn Michel, byconsulat.com

Ensemble, Asselin et Lacroix ont fraudé 9200 investisseurs et ont détourné plus de 130 millions de dollars. Asselin s’est finalement retourné contre Lacroix avant que le scandale éclate, en collaborant à l’enquête de la GRC en échange d’une immunité judiciaire.

« L’angle d’attaque du film passe beaucoup par le personnage d’Éric Asselin », explique Vincent-Guillaume Otis.

« Cet homme-là était un peu l’éminence grise de la machination derrière le scandale Norbourg. C’est lui qui a rendu possible cette escroquerie. Je pense que, n’eût été Éric Asselin, Vincent Lacroix [qui est personnifié dans le film par François Arnaud] se serait fait arrêter bien avant. Lacroix était un bon vendeur et une star de la finance. Mais il n’avait pas nécessairement les capacités stratégiques pour réussir à faire ce qu’il voulait faire. Éric Asselin est arrivé dans l’entreprise comme le calculateur, le rationnel, le stratège. Ses motivations étaient très différentes de celles de Vincent Lacroix. Autant Lacroix voulait être aimé de tous, autant Asselin était motivé par la frustration et l’amertume. Pour moi, c’était lui, le plus manipulateur des deux. »

« Un devoir de mémoire »

Vincent-Guillaume Otis a pris beaucoup de plaisir à jouer « un personnage de l’ombre » comme Éric Asselin. Le grand défi, selon lui, consistait à ne pas le rendre trop aimable ou attachant.

« Je devais trouver une façon de développer une certaine humanité à ce personnage, mais il ne fallait pas non plus qu’on l’aime trop, précise-t-il. En tant qu’interprète, je ne pouvais pas condamner le personnage. Je devais plutôt épouser tout ce qu’il était en essayant de lui trouver des motivations. Mais des motivations, ce ne sont pas des raisons ni des excuses. Asselin et Lacroix ont escroqué des milliers de personnes et gâché des vies. Il y a des gens qui sont morts depuis et qui n’ont jamais retrouvé leur argent. »

Tout au long du tournage du film, Vincent-Guillaume Otis dit d’ailleurs avoir gardé une pensée pour les petits épargnants qui ont perdu leurs économies dans cette fraude.

« Le film est un devoir de mémoire, insiste-t-il, une façon de dire à ces gens-là qu’on ne les a pas oubliés et que le drame qu’ils ont vécu va probablement aider d’autres personnes à ne pas vivre cela. On a fait ce film pour parler de tous les gens qui ont été floués. Mais c’est aussi pour rappeler aux gens de rester vigilants. »

Prêt pour l’après-District 31

Après six saisons, 720 épisodes et 650 journées de tournage, Vincent-Guillaume Otis se prépare à dire adieu à son personnage de l’enquêteur Patrick Bissonnette, un des rôles principaux du populaire feuilleton policier District 31. Alors que ce chapitre important de sa carrière prend fin, l’acteur dit aborder la suite comme « un nouveau départ ».

« L’aventure District 31 a tellement été intense que j’ai l’impression de passer à une autre étape et d’être au début de quelque chose de nouveau », glisse le comédien, à quelques jours de la diffusion du dernier épisode de la série écrite par Luc Dionne.

En décrochant le rôle de Patrick Bissonnette, il y a six ans, Vincent-Guillaume Otis ne pouvait pas se douter que ce personnage l’accompagnerait aussi longtemps.

« Au départ, l’entente était d’un an, rappelle-t-il. Fabienne [Larouche] voulait faire comme avec 30 Vies, c’est-à-dire changer les personnages principaux chaque année. Mais après un an, on m’a demandé de rester. Et moi aussi, après un an, j’avais l’impression que je n’étais pas allé au bout de quelque chose. Là, j’ai vraiment l’impression d’être allé au bout de quelque chose. Je suis super serein et j’ai le sentiment du devoir accompli. »

« Au final, District m’a beaucoup donné, ajoute-t-il. Ça m’a permis de développer un beau lien avec le public et d’être connu de l’ensemble du milieu. Je dirais que ça m’a aussi donné confiance et redéfini comme interprète. Maintenant, les gens savent que je peux tenir un lead dans une série. »

Si la porte du poste du District 31 se ferme définitivement pour Vincent-Guillaume Otis, d’autres portes ont déjà commencé à s’ouvrir pour lui. En plus de tenir le rôle principal du thriller financier Norbourg, l’acteur renouera bientôt avec ses premières amours : le théâtre.

« Je retourne travailler avec d’anciens collaborateurs pour une pièce magnifique qui sera annoncée sous peu, dit-il. Ça va me faire du bien de retourner dans une salle de répétition. J’ai ce besoin d’aller m’enfermer, loin des standards de performance. C’est comme un retour aux sources pour moi. »

Les coulisses du scandale

Photo courtoisie

Tout le monde se souvient de l’affaire Norbourg, l’incroyable scandale financier qui a secoué le Québec au milieu des années 2000. Dans Norbourg, thriller financier inspiré de cette saga, le réalisateur Maxime Giroux et le scénariste Simon Lavoie relatent l’ascension et la chute de Vincent Lacroix et d’Éric Asselin, les deux têtes dirigeantes de cette entreprise qui a soutiré frauduleusement 130 millions $ à des milliers de petits épargnants.

En entrevue au Journal, Maxime Giroux et Simon Lavoie s’étonnent encore que personne avant eux n’ait eu l’idée de porter à l’écran ce scandale financier. « Si ça s’était passé aux États-Unis, c’est sûr qu’il y aurait déjà un film ou une série là-dessus, note Maxime Giroux (Félix et Meira). C’est une histoire qui a marqué le Québec. »

Rappelons les faits : en août 2005, près de 9200 épargnants-investisseurs apprennent avec stupeur qu’ils ont été floués par le bandit à cravate Vincent Lacroix, qui a détourné 130 millions $ de leurs poches alors qu’il était à la tête de Norbourg, son entreprise de gestion de fonds de placement. Plusieurs vies sont brisées. La plupart de ces petits épargnants qui ont investi leurs économies dans Norbourg ne reverront jamais la couleur de leur argent, alors que Vincent Lacroix, lui, purgera moins de trois années des 18 ans auxquels il avait été condamné.

« Avant le scandale Norbourg, on avait l’impression que ces fraudes-là, ça arrivait juste à Wall Street, rappelle Simon Lavoie. Ç’a été comme un coup de poing en plein visage de voir que de jeunes financiers québécois, qui étaient estimés et qu’on voyait à la télé, avaient commis une fraude d’une telle ampleur. Ç’a été une prise de conscience collective de découvrir que ça pouvait se passer chez nous aussi. »

À l’époque, le scandale Norbourg était l’affaire d’un seul homme : Vincent Lacroix, le PDG et fondateur de l’entreprise. Or, ce n’est pas lui le personnage principal du film Norbourg. Le long métrage s’attarde plutôt sur le parcours étonnant d’Éric Asselin (joué par Vincent-Guillaume Otis), le bras droit de Lacroix et grand stratège du détournement de fonds orchestré par Norbourg. Avec son expérience comme ancien enquêteur à la Commission des valeurs mobilières du Québec (l’ancêtre de l’Autorité des marchés financiers), Asselin a développé un système qui lui permettait de déjouer les enquêtes et vérifications des autorités. Asselin s’est finalement retourné contre Lacroix avant que le scandale éclate, en collaborant à l’enquête de la GRC.

« On a décidé de faire d’Éric Asselin le personnage principal de notre film parce qu’il nous fascinait, explique Simon Lavoie. Il avait toujours un coup d’avance sur tout le monde. Il savait exactement comment les enquêteurs allaient penser et comment lui et Lacroix devaient s’y prendre pour déjouer les enquêtes. »

Le visage des victimes

Photo courtoisie

Si le film se penche surtout sur les agissements de Lacroix et Asselin, Simon Lavoie et Maxime Giroux tenaient aussi à inclure dans le récit le triste destin des victimes de cette vaste fraude. Ces victimes sont notamment incarnées par un personnage d’homme à la retraite (joué par Guy Thauvette) qui a investi toutes ses économies dans Norbourg.

« C’était important que le film fasse un contrepoint constant avec le sort de ces gens qui vont tout perdre à cause des frasques et du mode de vie de Vincent Lacroix et de ses acolytes », insiste Simon Lavoie.

Vincent Lacroix et Éric Asselin – qui ont refait leur vie – n’ont évidemment pas été consultés pour le film. Pour écrire le scénario, Simon Lavoie s’est basé sur plusieurs livres (dont Autopsie du scandale Norbourg, du journaliste Yvon Laprade) et articles de journaux, ainsi que sur les verbatim des procès et des interrogatoires. Comme leur film est avant tout une fiction, ils ont pris quelques libertés dans la façon de raconter cette histoire.

Photo courtoisie

« Il fallait vulgariser le sujet et rendre le film cinématographique, explique Maxime Giroux. Faire un film qui se déroule entièrement dans des bureaux avec des murs beiges, ça n’aurait pas été très intéressant. On a pris quelques libertés comme le font souvent les Américains quand ils produisent ce genre de film. Je voulais que Norbourg s’adresse au plus grand public possible. »

Giroux et Lavoie ne s’attendent pas à ce que Vincent Lacroix et Éric Asselin aillent voir le film. « Je pense qu’ils ont plutôt intérêt à garder profil bas, glisse Simon Lavoie. Et on peut dire qu’ils ont été dépeints avec nuance dans le film. On aurait pu y aller de façon plus raide. »

Quant aux petits épargnants qui ont été floués dans cette fraude et qui pourraient être heurtés par le film, le scénariste espère qu’ils attendront d’avoir vu le film avant se faire une opinion : « Je pense que les victimes qui vont aller voir Norbourg vont découvrir le mécanisme de la fraude et comment les autorités financières ont échoué à protéger leurs investissements. Le film démontre qu’il faut rester vigilant pour éviter que ce genre de fraude se produise à nouveau. »

▶Norbourg, à l’affiche le 22 avril.

CHRONOLOGIE DE L’AFFAIRE NORBOURG

1998 Vincent Lacroix fonde Norbourg.

Février 2002 Éric Asselin quitte son poste de vérificateur à la Commission des valeurs mobilières du Québec (l’ancêtre de l’Autorité des marchés financiers) pour devenir vice-président finance chez Norbourg.

25 août 2005 Des policiers de la GRC et des représentants de l’Autorité des marchés financiers perquisitionnent dans les bureaux de Norbourg, à Montréal. Quelques jours plus tard, un recours collectif est déposé au nom des 9200 investisseurs qui ont été floués par l’entreprise.

Octobre 2005 Vincent Lacroix­­­ met les entreprises Norbourg­­­ en faillite

9 mars 2006 L’Autorité des marchés financiers dépose une poursuite pénale sous 51 chefs d’accusation­­­ contre Vincent Lacroix.­­­

19 janvier 2007 Le Fonds d’indemnisation des services financiers verse 31 millions $ à 925 investisseurs qui ont été floués par Norbourg.

Vincent Lacroix en 2008

Mai 2007 Début du procès de Vincent Lacroix.

11 décembre 2007 Après 49 jours de procès, Vincent Lacroix est reconnu coupable des 51 chefs d’accusation pour manipulation de titres et informations fausses et trompeuses. Il se fait imposer une peine de 12 ans moins un jour d’emprisonnement, mais la Cour d’appel cassera ce jugement pour réduire la peine à 5 ans moins un jour.

9 juillet 2009 Vincent Lacroix­­­ obtient une libération conditionnelle­­­.

21 septembre 2009 À la suite d’une poursuite criminelle, Vincent Lacroix plaide coupable à 200 chefs d’accusation de fraude, complot et blanchiment d’argent. Trois semaines plus tard, il est condamné à 13 ans de prison.

27 janvier 2011 Vincent Lacroix obtient sa libération conditionnelle, mais doit rester dans une maison de transition pendant trois ans.

10 janvier 2013 Après avoir obtenu l’immunité en collaborant aux enquêtes de la GRC et de l’Autorité des marchés sur le scandale Norbourg, en 2005, Éric Asselin est condamné à trois ans de prison après avoir orchestré une faillite frauduleuse de près d’un million de dollars, en 2007.