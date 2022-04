Nouveautés à horaire libre

Les nouveautés pullulent comme jamais pour alimenter non seulement les chaînes télé, mais aussi les nombreuses plateformes qui ne demandent qu’à être nourries. Documentaires, magazines, fictions, compétitions, regard sur 15 titres à regarder au moment de votre choix.

Sur Club illico

Piégés

Photo courtoisie, Club illico

Une des belles surprises de la pandémie, cette série de genre ne laisse pas indifférent. Diffusé dans un premier temps sur Addik, ce thriller a été créé en un temps record par le réalisateur Yannick Savard et l’auteur mystère François Pagé. On est plongé dans un huis clos alors que cinq individus qui ne se connaissent pas sont kidnappés et détenus dans d’étranges cellules qui renforcent leurs peurs. C’est délicieusement tordu, la tension est grande, le jeu des acteurs solide.

Diffusé dès maintenant

Le temps des framboises

Photo courtoisie, Club illico

Avec Philippe Falardeau à la réalisation et Florence Longpré et Suzie Bouchard à l’écriture, cette série est particulièrement attendue sur la plateforme. On y retrouve Élisabeth (Sandrine Bisson) qui est mère de deux garçons et qui se voit confier la ferme familiale à la suite du décès de son mari. Ce métier, elle l’apprend sur le tas, aux côtés des travailleurs saisonniers. Elle se heurte à des pratiques douteuses et doit jongler avec sa belle-famille contrôlante.

Diffusé dès maintenant

Léo

Photo courtoisie, Club illico

Le temps passe vite et Léo en est déjà à sa 4e saison. L’homme de convictions qui a fait un changement de vie complet en s’amourachant de sa belle Cindy, en devenant père et le sérieux de sa gang, comme Chabot, fait un saut de 5 ans dans le temps. Paul entre à la maternelle. Les deux amis exploitent un verger très fréquenté par la population de Walton. La shop de gâteaux Dubeau entre dans l’ère moderne et Cindy se voit offrir une promotion. Si tout semble aller pour le mieux, le retour de Reynald risque de bouleverser tout le monde.

Dès le 2 juin

Sur Vrai

Évaporés : Victoria Charlton enquête

Photo courtoisie, vrai

Frappée par la disparition de Julie Surprenant alors qu’elle était toute jeune, la youtubeuse Victoria Charlton a toujours été habitée par la volonté de ne jamais oublier ceux dont on est toujours sans nouvelles. Sur sa chaîne, elle continue de scruter les histoires non résolues tout en faisant appel à sa communauté. Référence en true crime, elle sort de son cadre habituel pour enquêter sur le terrain pour cette série télé qui mettra l’accent sur trois histoires : celles de Francis Albert-Cloutier, de Philippe Lajoie et de Mélissa Blais.

Diffusé dès maintenant

Tous au jardin

Photo courtoisie, vrai

C’est le temps de penser à entreprendre des projets sur le terrain et à jouer dans les plates-bandes. La comédienne Madeleine Péloquin est à la barre d’un concours dans lequel trois familles doivent aménager leur cour pour en maximiser le potentiel. Ils ont un été et doivent être le plus écoresponsables possible. Chaque épisode présente des défis à relever. Deux juges spécialistes scrutent les neuf étapes des grands travaux.

Dès le 19 avril

Filiatrault : Parcours d’une légende

Photo courtoisie, vrai

Rien n’est anodin dans le parcours de la grande dame. Comme le dit si bien Michel Tremblay : Denise s’en va toujours quelque part. C’est par le regard de sa fille, l’actrice Danièle Lorain, qui signe la réalisation de ce documentaire, que l’on suit le fil de cette carrière mémorable et que l’on voit également le côté humain de la femme. Denise Filiatrault a marqué, comme peu l’ont fait, notre histoire culturelle en endossant plusieurs chapeaux. Elle se dévoile ici comme jamais.

Dès le 22 avril

D.I.S.C.O.

Photo courtoisie, vrai

Série documentaire qui offre une incursion dans le Montréal disco des années 1970. C’est l’occasion de retrouver Patsy Gallant, Martin Stevens, Pierre Perpall, Robert Ouimet et Judi Richards. Une époque fascinante tant musicalement que socialement.

Dès le 26 avril

Sur ICI TOU.TV EXTRA

Les Bienvenu... ou presque !

Capture d’écran ici tou.tv

Une charmante comédie jeunesse et familiale qui suit le parcours de quatre jeunes qui ont été confiés temporairement à une tante après que leur mère les a abandonnés. Mais les semaines passent et la bande continue de s’incruster avec ses animaux de compagnie dans le chic condo. Leur but ? Devenir tellement adorables que la tante ne pourra que les garder. C’est plein d’humour.

Dès le 26 avril

La mélancolite

Photo courtoisie, Ici tou.tv

Rien n’est banal quand il est question de Bruno Blanchet. Le revoici dans une comédie loufoque où il retrouve son fidèle acolyte Guy Jodoin, barricadé chez lui, atteint de mélancolite. C’est l’occasion pour Blanchet de lui prouver qu’ils ne sont pas oubliés et de faire le tour du Québec en incarnant à nouveau quelques-uns de ses personnages mémorables. Fouki, Anne-Marie Losique, Guylaine Tremblay, Marc Labrèche, George St-Pierre et tant d’autres ont accepté d’embarquer dans ses folies.

Dès le 27 avril

Géolocaliser l’amour

Photo courtoisie, Ici tou.tv

Simon Boulerice signe cette série adaptée d’un de ses romans. On l’y retrouve aussi comme acteur. Jeune trentenaire en quête d’amour qui s’en remet aux applications, Simon fait plein de rencontres qui le mènent aux quatre coins de la ville. En s’approchant chaque fois d’une nouvelle personne, il y laisse aussi un peu de sa dignité. Derrière chacune de ces conquêtes, malgré les bons moments, se cache une grande solitude. Trouver l’âme sœur à l’ère numérique est une histoire bien contemporaine.

Dès le 5 mai

Les enfants invisibles

Photo courtoisie, Ici tou.tv

Varda aborde un sujet bien personnel dont on n’a jamais osé parler : le destin et le parcours des enfants dont les parents souffrent de problèmes de santé mentale. Elle mène ce documentaire en leur donnant la parole, en les sortant de l’ombre.

Dès le 17 mai dans la section VÉRO.TV

Pour toi Flora

Photo courtoisie, Ici tou.tv

Cette série, qui met notamment en vedette Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie Fortin et Samian, jette un regard sur l’héritage douloureux des pensionnats autochtones au Québec. Elle raconte le quotidien de deux jeunes Anishinaanes qui tentent de faire la paix avec ce passé. On les rencontre alors qu’ils sont arrachés à leurs parents dans les années 1960. On les suit sur cinq décennies. Écrite et réalisée par Sonia Bonspille Boileau, cette série aborde un thème délicat sur lequel on ne doit pas fermer les yeux.

Dès le 26 mai

De Pierre en fille

Photo courtoisie, Ici tou.tv

L’actrice Julianne Côté signe ici sa première fiction où elle joue aux côtés de Patrice Robitaille. Elle est Daphnée, une fille qui attend beaucoup, mais fait peu. Lui, c’est son père, qui décide de rompre avec sa conjointe et de revenir à Montréal. Ils sont les meilleurs amis du monde. On les suit au gré de leur quotidien, de leur ballade en auto et des petits gestes qui donnent lieu à de grandes histoires.

Diffusé dès maintenant

Sur CRAVE

Une affaire criminelle

Photo courtoisie, crave

Joanne Arsenault signe ce nouveau polar réalisé par Stéphane Lapointe. Elle nous entraîne dans la longue lutte d’une mère pour innocenter son fils qui croupit en prison pour un meurtre qu’il n’a, dit-elle, pas commis. Dans sa quête, un ami enquêteur avec lequel elle entretient une relation intime pouvant nuire à sa cause. Cet homme était au début de sa carrière quand le drame est survenu, à la suite d’un étrange accident automobile impliquant des gens influents de la municipalité. Céline Bonnier et Louis-Philippe Dandenault sont excellents.

Diffusé dès maintenant

Mixmania : 20 ans plus tard

Photo courtoisie, crave

Toute une génération a été marquée par cette téléréalité dont la première saison remonte à 20 ans déjà. On y voyait évoluer des jeunes qui aspiraient à être chanteurs. C’était Sans regret contre Défense urbaine. Certains sont toujours bien présents dans notre univers médiatique. Bianca Gervais réalise ce documentaire qui s’attarde sur le phénomène et se questionne aussi sur l’héritage laissé. Le temps d’un conventum, les fans de la première heure y retrouveront des jeunes devenus adultes auxquels ils se sont identifiés.