Pourchassés par Hershey’s et Kellogg’s

Trois jeunes Montréalais ont refusé une offre de plusieurs millions de dollars du géant américain Hershey’s. Leur rêve n’est pas seulement d’encaisser un gain rapide, mais de faire de leur entreprise, Mid-Day Squares, le « Saputo » du chocolat santé.

Il faut de l’audace pour se lancer dans le marché hyper encombré des « super aliments ». C’est pourtant ce qu’a décidé de faire Lezlie Karls en 2018 en voyant son conjoint, Nick Saltarelli, s’empiffrer de malbouffe. Ce dernier a décidé de sauter dans l’aventure quand il a vu des chiffres montrant la croissance fulgurante de ce segment de marché. Le frère de Lezlie, Jake, a lui aussi embarqué.

Avec l’aide d’une prof de science alimentaire de McGill, Salwa Karboune, les entrepreneurs ont mis au point des carrés de chocolat végétaliens et biologiques, riches en fibres et en protéines, mais pauvres en sucre.

« Oui, c’est une gâterie, mais c’est aussi un aliment fonctionnel qui coupe la faim pendant trois ou quatre heures », explique M. Saltarelli.

En 2019, sa première année complète d’existence, Mid-Day Squares a généré des ventes de plus de 1 million $, principalement en ligne. Toute la production a été faite... dans le condo du couple Karls-Saltarelli !

Trouver un sous-traitant

Pour accroître la cadence, les entrepreneurs se sont mis à la recherche d’un sous-traitant pour fabriquer leurs friandises. Ils ont frappé un mur : aucun des 26 qu’ils ont contactés en Amérique du Nord et en Europe n’était prêt à signer un contrat avec eux.

« Ils nous demandaient tous de changer notre recette et nos ingrédients. On ne pouvait pas accepter ça », raconte Jake Karls.

Mid-Day Squares n’avait d’autres choix que de créer sa propre usine. Après avoir obtenu un prêt de 2,2 millions $ d’Investissement Québec, l’entreprise s’est installée dans une ancienne boulangerie de Lachine au début de 2020.

« On aurait pu construire notre usine à Los Angeles, Toronto ou Chicago. Mais il n’y a rien de plus gratifiant que de bâtir un empire dans sa ville natale », affirme Nick Saltarelli.

Le succès de Mid-Day Squares a attiré l’attention de Hershey’s, qui a déposé une offre d’achat de plus de 10 millions $ pour la jeune entreprise en mars 2021. Les trois entrepreneurs ont rejeté la proposition.

« On représente l’avant-garde du chocolat et on veut reproduire ce que Saputo a fait pour les produits laitiers. On veut construire un nouveau Hershey’s ici, à Montréal », souligne M. Saltarelli.

Les avocats s’en mêlent

Ce que le trio ne savait pas, c’est que le confiseur de la Pennsylvanie avait une autre carte dans sa manche. En juin 2021, Hershey’s a envoyé une mise en demeure à Mid-Day Squares pour l’intimer de changer l’emballage de ses chocolats aux arachides, précisant qu’elle détenait des droits exclusifs sur toute couleur s’approchant de l’orange distinctive de la marque de friandises Reese.

Deux mois plus tôt, le géant des céréales Kellogg’s avait lui aussi mis en demeure Mid-Day Squares, se plaignant de la trop grande ressemblance entre les emballages de l’entreprise montréalaise et ceux de ses produits RXBAR.

Plutôt que de se battre contre ces puissantes multinationales, Mid-Day Squares a choisi de modifier ses emballages à toute vitesse, l’automne dernier.

Les fondateurs de l’entreprise ont cherché à transformer la situation à leur avantage en racontant leurs péripéties avec Hershey’s et Kellogg’s dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, s’attirant ainsi la sympathie de plusieurs internautes.

« Notre stratégie de marketing est de tout partager, de tout montrer, comme si nous étions une téléréalité sur l’entrepreneuriat. Nous montrons le bon, le mauvais et tout ce qu’il y a entre les deux », indique M. Karls.

Déjà vendus chez Tau, Avril, IGA, Metro et Whole Foods (au Canada et aux États-Unis), les produits Mid-Day Squares seront bientôt disponibles chez Walmart Canada.

Mid-Day Squares (Carrés Midi) en bref

Fondation : 2018

Ventes en 2021 : 8,8 millions $

Employés : 65

Fonds recueillis : 16,5 millions $ US (capital-actions) et 2,2 millions $ CA (emprunt)