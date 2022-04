Il y a trois semaines, lorsque mon vieil ami, Roger Beaudoin, est décédé, j’ai eu un petit sourire dans ma tête. Parce que je l’ai trouvé formidable d’avoir vécu si bien et phénoménalement pendant 100 ans. Bravo Roger, mission accomplie !

On s’attend toujours à ce que ceux qui décèdent soient plus âgés que nous. C’est comme ça depuis qu’on était tout petits. Mais plus on vieillit, plus les mortalités se rapprochent. C’est de plus en plus bizarre. Mike Bossy avait mon âge, 65 ans. Curieusement, ça fait du bien quand on entend les gens dire « qu’il était trop jeune ». Mais il est décédé quand même, et ce n’était pas un accident. C’était le maudit cancer qui l’a emporté en 6 mois. Cruel, il me semble que ça ne se peut pas.

Lundi dernier, c’était au tour de mon vieux pote, Éric Luksenberg, 67 ans, décédé en Floride après des ennuis cardiaques qui ont suivi les brûlures de l’explosion de son petit bateau. Un boute-en-train, un méchant gai luron qui ne buvait pas, qui était ceinture noire de karaté. Il se préparait doucement pour la retraite. Pas de pitié, coma et fin.

Et le grand Luppy. Encore le chien de cancer est venu chercher sauvagement Gilles Lupien, 67 ans. Au téléphone, Ménick pleurait comme un enfant, refusant de croire que le gentil géant, son ami, était parti pour toujours. Trop jeune, mais parti quand même.

Demain, la semaine prochaine ou un peu plus tard ce sera un ou une autre que l’on aime et surtout qui part trop tôt. Le message, de plus en plus important, reste le même. Profitez-en au maximum.

TROP COURTE

C’est très sérieusement confirmé. La vie est trop courte. Trop courte pour traîner des chicanes, trop courte pour ne pas voir et revoir ceux qu’on aime le plus souvent possible. La vie ne sera jamais assez longue pour ne pas donner et recevoir de l’amour. Ne vous gênez pas, faites ce que vous aimez et rejetez, évitez, fuyez ce qui vous fait mal.

Les pages nécrologiques sont pleines de gens qui n’ont pas eu la chance d’en profiter au maximum et qui aimeraient bien reprendre des journées gaspillées. Vous avez cette opportunité. Chaque minute compte. Je vous embrasse.

ET ENCORE

Nouveau à la SQDC, des biscuits au cannabis. Donc, après les Whippet, voici les Whippot.

On adore les redoux, mais on déteste les refroids.

On m’écrit que Vladimir Poutine est un débile léger. Pourquoi léger ?

Se regardant dans le miroir, un bébé se dit : « C’est peut-être vous qui décidez quand je dois me coucher, mais c’est moi qui décide quand vous allez vous lever. »

L’inventeur de la cornemuse devait être sourd.

« Un parti politique peut-il demander l’aide médicale à mourir ? » (Un vieux libéral)

Une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise : l’essence sera plus chère cet été. La bonne : on n’aura pas d’été.

La plus belle activité du mois d’avril, c’est d’attendre le mois de mai.

Un mois de plus et Carey Price faisait son retour avec les Anciens.

